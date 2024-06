«On peut attraper un million de maladies» : le retour des agressions aux piqûres sauvages

Cinq adolescentes ont été victimes de piqûres sauvages dans le Val-de-Marne ce vendredi, pendant la Fête de la musique. Un phénomène qui s’est déjà produit par le passé et qui suscite une vive inquiétude chez les habitants.

Le phénomène des piqûres sauvages récidive. À Saint-Maur-des-Fossés (Val-De-Marne), vendredi 21 juin, lors de la traditionnelle Fête de la musique, cinq adolescentes ont été prises en charge par la sécurité civile, après avoir été piquées au bras.

Un fait qui n’est pas sans rappeler les incidents du samedi 10 septembre 2022, lors du festival de food trucks à Saint-Maur-des-Fossés, au cours duquel la commune avait été contrainte de stopper la soirée après des signalements de plusieurs piqûres à l’encontre des festivaliers.

«C’est quelque chose qui s’est déjà produit ici, et on se rend compte que c’est de plus en plus récurrent. C’est inquiétant pour nous», a déclaré un habitant à CNEWS.

«On ne sait pas de quoi on se fait piquer. On peut attraper un million de maladies», s'est alarmée une autre passante.

Les piqûres sauvages, une pratique éradiquée ?

Frédéric Le Coënt, délégué zonal Alliance Val-de-Marne, a rappelé qu’en 2023, 2.100 plaintes liées à ces agressions à la piqûre ont été recensées, avant de nuancer que le phénomène était en «voix d’extinction».

«En 2024, il y en a eu très peu. Malheureusement, ça s’est produit à Saint-Maur-des-Fossés, mais c’est quelque chose qui ne survient plus à l’heure actuelle», a-t-il affirmé.

Une enquête pour retrouver les auteurs de ces piqûres est en cours.