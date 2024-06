Rhône : ce que l'on sait de l'incendie d'une école primaire à Meyzieu

À compter de ce lundi 24 juin, 240 écoliers de Meyzieu (Rhône) vont terminer leur année scolaire dans l’enceinte d’un autre établissement, après l’incendie probablement criminel qui a ravagé partiellement leur école mercredi dernier.

Un traumatisme pour les élèves. Moins d’une semaine après le terrible incendie qui a touché le groupe scolaire Marcel-Pagnol de Meyzieu (Rhône), les recherches se poursuivent, laissant envisager une potentielle piste criminelle, selon une information du Progrès.

Un incendie a détruit 2 classes et en a rendu 11 inutilisables au groupe scolaire Marcel Pagnol. L’école est fermée pour une durée indéterminée. 250 élèves sont relogés au centre Jean Moulin. La Ville condamne cet acte et agit avec les pompiers et la police.#Meyzieu pic.twitter.com/972G6SjoK6

— Christophe Quiniou (@c_quiniou) June 20, 2024