Allocation de soutien familial (ASF) : voici les conditions pour en bénéficier

La Caisse d'allocations familiales (CAF) propose une allocation de soutien familial (ASF) pour une personne qui élève seule son enfant et qui ne reçoit plus de pension alimentaire ou dont l’enfant n’a pas été reconnu par l’autre parent. Voici les conditions pour en bénéficier.

Une aide importante. L'allocation de soutien familial (ASF) est une aide versée par la caisse d'allocations familiales (CAF) pour certaines familles en difficulté, notamment pour un parent qui élève leur enfant seul. ll faut réunir l'une ses conditions pour y avoir accès :

L'un des deux parents est décédé ou n'a pas reconnu l'enfant.

Aucun versement de pension alimentaire n'a été fixé.

L'autre parent ne peut pas payer la pension alimentaire.

L'autre parent ne paye pas la pension ou seulement en partie.

La pension alimentaire est payée mais le montant fixé est inférieur à 195,86 euros.

JUSQU'à 195,85 euros par mois versés

Il est important de noter qu'il faut résider en France et vivre pour avoir accès à cette aide. Si vous touchez l'aide mais que vous retrouvez un conjoint, alors l'ASF ne sera plus versée, comme l'explique le Service Public.

Pour faire la demande de l'ASF, il suffit de se rendre sur le site de la CAF et de remplir le formulaire comme indiqué. Le montant de l'ASF s'élève à 195,85 euros par mois et par enfant. Le montant de l'ASF différentielle est égal à la différence entre le montant de la pension reçue et 195,85 euros. Concrètement, cela veut dire que si vous recevez une pension de 100 euros par mois, votre CAF vous versera une aide à hauteur de 95,85 euros.

L'allocation est due à compter du mois suivant la séparation des parents.