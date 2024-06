Élections législatives 2024 : voici les candidats officiellement investis à Paris

Les candidats aux élections législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet avaient jusqu’au dimanche 16 juin pour se déclarer en préfecture afin de participer au premier tour. Voici les candidats aux 18 circonscriptions de Paris.

La liste est désormais connue. Si le Rassemblement national s'est imposé aux élections européennes le 9 juin, poussant le président de la République Emmanuel Macron à dissoudre l'Assemblée nationale, la lutte dans les 18 circonscriptions de Paris s'annonce serrée. Lors des européennes, la gauche était arrivée en tête, mettant en exergue la particularité de la capitale. Le Nouveau Front populaire arrivera-t-il en tête alors que les socialistes n'ont plus d'élus depuis 2022 à Paris ?

Première circonscription

La 1ère circonscription de Paris comprend le 1er, 2e et 8e arrondissements et une partie du 9e arrondissement.

Député depuis 2017, le député Renaissance Sylvain Maillard est candidat à sa réélection après son large succès en 2022 face au candidat LFI-NUPES Thomas Luquet (65,57% contre 34,43 pour son adversaire).

Face à lui, Raphaël Kempf, défenseur des Soulèvements de la Terre et avocat investi par LFI, mais également l'ancienne députée européenne Laurence Saillet, candidate des Républicains.

Candidats : Sylvain Maillard (Renaissance-Ensemble, député sortant), Raphaël Kempf (LFI-Nouveau Front populaire), Pierre Maurin (Union de la droite et du centre), Laurence Saillet (Les Républicains), Marine Chiaberto (Reconquête), Delphine Voirin(RN), Aurélien Gautreau (extrême gauche), Alban Ludovic Bertrand Pineau (Divers centre), Laurence Boulinier (Extrême gauche), Mathilde Contensou (Régionaliste), Axel Metzker (Divers).

Deuxième circonscription

La 2e circonscription de Paris comprend le 5e arrondissement, une partie du 6e arrondissement (Monnaie, Odéon, Saint-Germain-des-Prés), une partie du 7e arrondissement (Gros-Caillou, Invalides et Saint-Thomas-d'Aquin).

Le député dissident actuel, Gilles Le Gendre, lâché par Renaissance, est aussi candidat à sa réélection. Le parti présidentiel a préféré soutenir le candidat LR, Jean Laussucq, proche de Rachida Dati, ministre de la Culture.

Marine Rosset (PS-Nouveau Front populaire), défaite au second tour en 2022, sera également candidate, tout comme Melody de Witte, désignée par le Rassemblement national.

Candidats : Gilles Le Gendre (Renaissance-dissident, député sortant), Melody De Witte (RN), Jean Laussucq (Ensemble), Romain Marsily (Nouvelle Energie-Divers droite), Marine Rosset(PS-Nouveau Front populaire), Charline Joliveau (Extrême gauche), Clara Sacasa (Extrême gauche), Félicité Herzog De Cossé Brissac(catégorisée Divers droite par le ministère), Ornella Evangelista (Reconquête), Cécile Marie Lorans (Ecologistes), Frédéric Mauriange (Divers centre), Elise Magne (Divers gauche).

Troisième circonscription

La 3e circonscription de Paris comprend une partie du 17e arrondissement (Batignolles et Epinettes), une partie du 18e arrondissement (Grandes-Carrières située à l'ouest et au nord).

Vainqueur in extremis en 2022, Stanislas Guerini, ministre de la Fonction Publique, défiera encore Léa Balage El Mariky (EELV-Nouveau Front populaire), qu'il avait devancée de 800 voix.

Candidats : Stanislas Guerini (Renaissance-Ensemble, député sortant), Léa Balage El Mariky (EELV-Nouveau Front populaire), Paul Hatte (Les Républicains), Grégory Fernandes (catégorisé Extrême gauche par le ministère), Côme Citroen (catégorisé Ecologistes par le ministère), Olga Podolskaia (RN), Irène Gasarian(catégorisée Extrême gauche par le ministère), Laurent Semat(catégorisé Divers gauche par le ministère), Laurent Burtaire (catégorisé Extrême gauche par le ministère), Quentin Laporte(catégorisé Divers centre par le ministère), Thierry Alquier(catégorisé Divers droite par le ministère), Warda Baïliche (catégorisé Divers centre par le ministère) et Marie Courtois (Reconquête).

quatrième circonscription

La 4e circonscription de Paris comprend une partie du 16e arrondissement (Chaillot et Porte Dauphine), une partie du 17e arrondissement non comprise dans la 3e circonscription.

Dans une circonscription briguée par le Nouveau Front populaire – sous la houlette de Théa Fourdrinier (Place Publique) – la députée Renaissance Astrid Panosyan-Bouvet est à nouveau candidate. Arnaud Dassier représentera le Rassemblement national.

Candidats : Astrid Panosyan-Bouvet (Renaissance-Ensemble, députée sortante), Geoffroy Boulard (LR), Arnaud Dassier (RN), Théa Fourdrinier (Place Publique-Nouveau Front populaire), Karim Britel (Divers), Emile Mahieu (Extrême gauche), Pierre Levenard (Extrême gauche), Olivier Courtois (Reconquête), Guillaume Cardon (Divers), Laetitia Lauron (Divers gauche).

Cinquième circonscription

La 5e circonscription de Paris comprend les 3e et 10e arrondissements.

Le député Julien Bayou (ex-EELV), accusé de harcèlement, est l'un des seuls à ne pas se représenter. Il sera remplacé par Pouria Amirshahi comme candidat de l'union de la gauche. Face à lui, Rachel-Flore Pardo, candidate Renaissance et Valentine Serino, pour les Républicains.

Candidats : Rachel-Flore Pardo (Renaissance-Ensemble), Pouria Amirshahi (PS-Nouveau Front populaire), Valentine Serino (LR), Anne Chamayou (Divers gauche), Raymond Victor Bassil (Divers centre), Arnaud Borowski (Ecologistes), Thiaba Bruni (Ecologistes), Monique Dabat(Extrême gauche), Yoneko Kikuchi(Reconquête), Léonard Guiot (Extrême gauche), Céline Chen (RN), Théo Faucon (Divers centre).

Sixième circonscription

La 6e circonscription de Paris comprend une partie du 11e arrondissement et du 20e arrondissement.

Sophia Chikirou, députée sortante et cadre de LFI, tentera de réussir le même tour de force qu'en 2022 où elle avait remporté près de 54% des suffrages exprimés dès le 1er tour.

Candidats : Sophia Chikirou (LFI-Nouveau Front populaire, députée sortante), Gwenaëlle Coulon (Ensemble), Jean-Christophe Martin (LR), Martial Mutte (catégorisé Divers gauche par le ministère), Alain Jean Amouni (catégorisé Divers par le ministère), Hippolyte Verdier (catégorisé Ecologistes par le ministère), Louis Gundermann (catégorisé Divers centre par le ministère), Véronique Brunet (catégorisée Extrême gauche par le ministère), Amélie Jullien (Reconquête), Laurence Nicolas (catégorisée Extrême gauche par le ministère), Elise Maryse Laplace (RN), Diane Lecrest (catégorisée Divers gauche par le ministère), Thierry Sessin Caracci (catégorisé Divers gauche par le ministère).

Septième circonscription

Il s'agit de la circonscription la plus scrutée à Paris lors de ces élections : La 7e circonscription de Paris se compose du 4e arrondissement, d’une partie du 11e arrondissement qui n’est pas comprise dans la 6e circonscription et d’une partie du 12e arrondissement.

Représentant de l'aile gauche macroniste et ancien ministre des Transports Clément Beaune, fera cette fois face au socialiste Emmanuel Grégoire, 1er adjoint à la mairie de la capitale. Quant à lui, Aurélien Véron, porte-parole du groupe Changer Paris retente sa chance pour cette campagne.

Candidats : Clément Beaune (Renaissance-Ensemble, député sortant), Emmanuel Grégoire (PS-Nouveau Front populaire), Céline Tacher (RN), Aurélien Véron (LR), Anne Grau (catégorisée Divers centre par le ministère), Sophie Lacaze (catégorisée Ecologistes par le ministère), Aurélia Petit (catégorisée Extrême Gauche par le ministère), Philippe Mazuel (catégorisé Divers centre par le ministère), Jason Reyes (Reconquête), Stéphanie Blanc (catégorisée Extrême gauche par le ministère).

Huitième circonscription

La 8e circonscription de Paris comprend une partie du 12e arrondissement non comprise dans la 7e circonscription, une partie du 20e arrondissement.

L'écologiste Eva Sas était députée de 2012 à 2017 puis de 2022 à aujourd’hui sera à nouveau candidate pour ces élections. Elle sera opposée à un nouveau candidat du camp présidentiel : David Ouzilou, ancien colaborateur parlementaire du député du Rhône Jean-Luc Fugit.

Côté LR, Florent Brunetti, membre du groupe Changer Paris et soutien de Rachida Dati, sera le candidat de la circonscription.

Candidats : Eva Sas (EELV-Nouveau Front populaire) – Députée sortante, Florent Brunetti (Les Républicains), David Ouzilou (Renaissance-Ensemble), Gwenolé Selles (Extrême gauche), N'Cho Xavier Lawson-Agban (Divers gauche), Manuel Lutz (Régionaliste), Jannick Trunkenwald (Reconquête), Anne Bernon (Extrême gauche), Christine Vial Kayser (Divers centre), Pierre-Louis Giscard D'Estaing (Divers centre), Vanessa Vicente (Rassemblement National), Camille Adoue (Extrême gauche).

Neuvième circonscription

La 9e circonscription comprend une partie du 13e arrondissement de Paris.

Nouvelle campagne pour Sandrine Rousseau, grande vainqueure en 2022. Pour cette campagne, elle sera opposée à Pegah Malek-Ahmadi, candidate investie par Horizons, le parti d'Edouard Philippe.

Deux parties droites pour cette 9e circonscription avec notamment celle d'un proche de Rachida Dati, le conseiller de Paris Jean-Baptiste Olivier, déjà candidat en 2022 et Elisabeth Stibbe, conseillère municipale du groupe Changer Paris.

Candidats : Sandrine Rousseau (EELV-Nouveau Front populaire) – Députée sortante, Pegah Malek-Ahmadi (Renaissance-Ensemble), Jean-Baptiste Olivier (LR dissident), Elisabeth Stibbe (Les Républicains), Marc Ely (Extrême droite), Marie-Josée Boulaire (Rassemblement National), Florence Jacqueline Chantal Bedague (Extrême gauche), Sophie Chen (Divers droite), Julian Rozenberg (Écologistes), Marion Bottou (Reconquête), Blandine Chauvel (Extrême gauche), Jade Farran (Divers centre).

Dixième circonscription

La 10e circonscription de Paris comprend une partie du 13e arrondissement, une partie du 14e arrondissement.

Deux candidats seront opposés : le député LFI Rodrigo Arenas qui avait remporté les élections en 2022 face à Benjamin Djiane, un des représentants de l'aile gauche de la majorité (Territoires de progrès).

Candidats : Rodrigo Arenas (LFI-Nouveau Front populaire) – Député sortant, Benjamin Djiane (Territoires de progrès-Ensemble), Patrick Viry (Les Républicains), Roger Bertholon (Reconquête), Alexia Ostyn (Divers centre), Camille Lebrun (Extrême gauche), Marianne Noel (Extrême gauche), Yann Wehrling (Écologistes), Charlotte De Vilmorin (Divers), Agnès Pageard (Rassemblement National), Michel Goldstein (Divers centre).

Onzième circonscription

La 11e circonscription de Paris comprend une partie du 6e arrondissement non comprise dans la 2e circonscription et une partie du 14e arrondissement qui n’est pas comprise dans la 10e circonscription.

Maud Gatel, est candidate à sa réélection. Elle est d’ailleurs la seule députée Modem de Paris. À gauche : la psychologue-clinicienne et socialiste Céline Hervieu. Enfin, pour représenter Les Républicains, Jean-François Alexandre, élu à la mairie du 14e arrondissement sera en lice pour ces élections.

Candidats : Maud Gatel (Modem-Ensemble) – Députée sortante, Jean-François Alexandre (Les Républicains), Céline Hervieu (PS-Nouveau Front populaire), Marie Camp (Divers centre), Laurent Vinciguerra (Extrême gauche), Julie Lasne (Écologistes), Rose Lavire (Extrême gauche), Lindsay Fischer (Rassemblement National), Iwan Clemente (Divers), Anne-Marie Taranne (Reconquête), Julien Vick (Divers centre).

Douzième circonscription

La 12e circonscription de Paris comprend une partie du 7e arrondissement, et une partie du 15e arrondissement.

Dans cette circonscription, une ministre sera aussi candidate. Deux ans plus tard, les deux même candidates seront opposées à nouveau : Olivia Grégoire et la communiste Céline Malaisé. Quant au LR, deux candidats se présentent : Jérôme Loriau, soutenu par le partie et David Attia, soutenue par le RN et Eric Ciotti.

Candidats : Olivia Grégoire (Renaissance-Ensemble) – Députée sortante, David Attia (Rassemblement National), Jérôme Loriau (Les Républicains), Céline Malaisé (PCF-Nouveau Front populaire), Philippe Cuignache D'Apreval (Reconquête), Laszlo Ferréol (Divers gauche), Joachim Mileschi (Extrême gauche), Arnaud De Gontaut Biron (Divers centre), Muriel Monchal (Extrême gauche), Alienor Billault Harle (Écologistes).

Treizième circonscription

La 13e circonscription de Paris comprend la partie du 15e arrondissement non comprise dans la 12e circonscription.

David Amiel de Renaissance et Aminata Niakaté EELV-Nouveau Front populaire se représentent pour ces législatives. Frédéric Jacquot tentera de surpasser son prédécesseur en tant que candidat LR, Nicolas Jeanneté, qui n’avait recueilli que 14,02% des suffrages exprimés.

Candidats : David Amiel (Renaissance-Ensemble) – Député sortant, Frédéric Jacquot (Les Républicains), Aminata Niakaté (EELV-Nouveau Front populaire), Anne-Laure Delinot (Extrême droite), Corinne Roethlisberger (Extrême gauche), Victor Chrzanowski (Reconquête), Francis Sando (Droite souverainiste), Annie Poupon (Régionaliste), Anne Oudiou (Extrême gauche), Sophie Rostan (Rassemblement National), Corinne Paine (Droite souverainiste), Ingrid Allorant (Écologiste).

Quatorzième circonscription

La 14e circonscription de Paris comprend une partie du 16e arrondissement (quartiers Auteuil et La Muette et la partie du quartier Porte Dauphine non comprise dans la 4e circonscription).

Le député Renaissance Benjamin Haddad fera face à un nouvel adversaire, Patrick Dray, proche du président du Sénat Gérard Larcher. Thomas Culerrier représentera Reconquête, tandis que Louis Piquet sera le candidat de l'alliance entre Eric Ciotti et le RN.

Candidats : Benjamin Haddad (Renaissance-Ensemble) – Député sortant, Thomas Culerrier (Reconquête), Patrick Dray (Les Républicains), Hugo Rota (LFI-Nouveau Front populaire), Marie Bourdy (Extrême gauche), Louis Piquet (LR-Rassemblement National), Eric Molinari (Divers centre), Sacha Élie Zaouati (Extrême gauche).

Quinzième circonscription

La 15e circonscription de Paris comprend la partie du 20e arrondissement non comprise dans les 6e et 8e circonscriptions.

Danielle Simonnet a maintenu sa candidature pour cette campagne. Renaissance, qui n'avait pas présenté de candidat en 2022, sera représenté par un ancien élu à la mairie de Paris : Mohamad Gassama. L’attachée parlementaire, Coltilde Guéry représentera le RN, tandis que le candidat LR a investi François-Marie Didier, conseiller de la capitale au sein du groupe Changer Paris.

Candidats : Danielle Simonet (LFI dissidente) – Députée sortante, François-Marie Didier (Les Républicains), Mohamad Gassama (Renaissance-Ensemble), Clotilde Guéry (Rassemblement National), Céline Verzeletti (LFI-Nouveau Front populaire), Audrey Lepage (Droite souverainiste), Pierre Augros (Extrême gauche), Philippe Aragon (Divers centre), Arnaud Charvillat (Extrême gauche), Christian Guillot (Reconquête), Aliou Pourchet (Divers centre), Laurent Chrétien Marquet (Divers).

Seizième circonscription

La 16e circonscription de Paris comprend une partie du 19e arrondissement.

Marie Toubiana, troisième de la précédente élection avec 5,84% des suffrages exprimés, sera la candidate LR de cette circonscription. La députée sortante Sarah Legrain se présente à nouveau alors qu’elle avait été élue dès le premier tour il y a deux ans déjà. Elle affrontera notamment Elsa Pariente, candidate de la majorité présidentielle.

Candidats : Sarah Legrain (LFI-Nouveau Front populaire) – Députée sortante, Elsa Pariente (Renaissance-Ensemble), Marie Toubiana (Les Républicains), Hakima Khelfa (Divers), Hortense Villenave (Extrême gauche), Christèle De Fromont De Bouaille (Rassemblement National), Marie-Noëlle Blondel (Divers centre), Nordine El-Marbati (Extrême gauche), Cecile Fischer (Reconquête), Victor Huguet (Écologistes).

Dix-septième circonscription

La 17e circonscription de Paris comprend une partie du 18e arrondissement et la partie du 19e arrondissement non comprise dans la 16e circonscription.

Danièle Obono repartira en campagne pour représenter le Nouveau Front populaire dans cette circonscription. Kolia Benie, ancienne conseillère d'Olivier Véran, sera la candidate Renaissance. Pour les LR, Angélique Michel, ancienne conseillère du 18e arrondissement, y est investie.

Candidats : Danièle Obono (LFI-Nouveau Front populaire) – Députée sortante, Kolia Benie (Renaissance-Ensemble), Angélique Michel (Les Républicains), Victor Fournier (Divers centre), Christine Favre De Sers (Reconquête), Bernard Massot (Rassemblement National), Hugues Canesi (Extrême gauche), Julien Larrieu (Divers centre), Christelle Schmitt (Extrême gauche), Victoria Casenave (Extrême gauche), Hakim Amour (Divers gauche).

Dix-huitième circonscription

La 18e circonscription de Paris comprend la partie du 9e arrondissement non comprise dans la 1ère circonscription, la partie du 18e arrondissement non comprise dans les 3e et 17e circonscriptions.

Rudolph Granier, proche de Rachida Dati et élu dans le 18e arrondissement, représentera Les Républicains dans la circonscription. Le député LFI sortant Aymeric Caron tentera de battre une nouvelle fois le candidat de la majorité présidentielle Pierre-Yves Bournazel.

Candidats : Aymeric Caron (LFI-Nouveau Front populaire) - Député sortant, Pierre-Yves Bournazel (Renaissance-Ensemble), Rudolph Granier (Les Républicains), Valérie Tirefort (Rassemblement National), Yasmin Berrouba (Divers centre), Catherine Coutard (Divers gauche), Stéphane Manigold (Divers centre), Audrey Le Boeuf (Régionaliste), Philippine Long (Divers centre), Annie Boubault (Extrême gauche), David Thiele (Extrême gauche), Marguerite Pierre (Reconquête), Béatrice Faillès (Divers centre), Pierre Bravoz (Divers gauche).

Les élections législatives se dérouleront les 30 juin et 7 juillet prochains en France. Les 577 députés de l'Assemblée nationale sont appelés à être renouvelés à la suite de la dissolution de l’Hémicycle par le président de la République Emmanuel Macron, une première depuis 1997.