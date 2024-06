Nouvelle-Calédonie : retour des violences cette nuit, plusieurs bâtiments incendiés et une personne blessée

De nouveaux affrontements ont eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi entre les indépendantistes et les forces de l'ordre dans le Grand Nouméa en Nouvelle-Calédonie. Plusieurs bâtiments ont été incendiés et une personne a été blessée.

Le retour des violences en Nouvelle-Calédonie. Cette nuit, de violents affrontements ont eu lieu entre indépendantistes et forces de l'ordre dans le Grand Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Plusieurs bâtiments, dont un commissariat municipal et une mairie, ont été incendiés. À Dumbéa, au nord de Nouméa, les locaux de la police municipale ont brûlé ainsi qu'un garage. Les affrontements qui ont opposé les forces de l'ordre à des indépendantistes à Bourail se sont soldés par un blessé.

«La nuit a été agitée et marquée par des troubles sur l'ensemble de la grande terre, sur l'île des Pins et Maré, nécessitant l'intervention de nombreux renforts: prises à partie des forces de l'ordre, incendies volontaires et barrages», a expliqué ce lundi 24 juin dans un communiqué le Haut-commissariat, représentant de l'Etat français en Nouvelle-Calédonie, rapporte l'AFP.

SEPT MILITANTS DE LA CCAT en détention provisoire en métropole

Ce retour des violences pourrait s'expliquer par la décision prise ce samedi d'envoyer en métropole sept militants liés au mouvement indépendantiste de la Cellule de coordination des actions de terrain (CCAT), commanditaires présumés de la révolte, afin de les placer en détention provisoire suite à leurs mises en examen.

Lundi matin, de nombreuses écoles sont fermées en raison du regain de violences. La voie express menant à l'hôpital est bloquée des deux côtés, au niveau du pont des érudits Apogoti.

Les violences qui touchent l'archipel depuis le 13 mai dernier ont fait neuf morts, dont deux gendarmes, et d'immenses dégâts, chiffrés à plus d'un milliard d'euros.