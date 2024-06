Orages : voici les 13 départements placés en vigilance jaune ce lundi

Malgré un retour des belles éclaircies, le Sud-Est de la France reste orageux ce lundi 24 juin. 13 départements ont ainsi été placés en vigilance jaune par Météo-France.

Une instabilité qui persiste sur une partie du pays. 13 départements de l'extrême Sud-Est font l'objet d'une surveillance accrue par Météo-France ce lundi 24 juin matin, en raison d'un passage orageux.

Tous, ont été placés en alerte jaune «orages» par l'agence météorologique.

Sont concernés : l'Ain, la Haute-Savoie, la Savoie, l'Isère, les Hautes-Alpes, la Drôme, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, le Var ainsi que la Haute-Corse et la Corse du Sud.

© Météo-France

Sur le reste du pays, le temps sera plutôt calme. Le soleil sera plus présent l'après-midi sur la frange littorale de la Méditerranée, et les nuages seront plus insistants du Massif central vers le nord des Alpes.

Côté températures, le thermomètre affichera un mercure plus doux variant de 10 à 16 °C, et de 16 et 19 sur le littoral méditerranéen. Les maximales, en hausse, atteindront 20 à 22 °C le long des côtes de la Manche, 28 à 30 sur le quart sud-est, et 24 à 28 partout ailleurs.