Élections Législatives 2024 : est-il possible de voter dans une autre ville que dans sa ville d’inscription ?

Vous partez en week-end le 30 juin ou le 7 juillet et souhaitez voter sans donner procuration, est-ce possible ?

C'est le dilemme majeur de ce début d'été. Alors que les départs en vacances arrivent, mairies et commissariats ont déjà enregistré plus d'un million de demandes de procurations en vue des élections législatives. Pourtant, certains souhaitent pouvoir voter dans une autre ville que celle où ils sont inscrits sur les listes électorales. Une situation qui n'est pas sans poser problème.

CE N’EST PAS SI SIMPLE...

Vous ne pouvez pas voter si vous ne vous trouvez pas dans la ville où vous êtes inscrit. Le Code électoral est clair : «Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales». Il dispose en son article L11 que pour être inscrit sur la liste électorale d’une commune, il faut y vivre de façon effective et continue depuis plus de six mois ou être soumis aux impôts locaux de la commune depuis au moins deux ans. Ainsi, vous pouvez en principe voter dans la ville de votre résidence secondaire à condition que vous y démontriez votre attache fiscale.

Toutefois, une nouvelle inscription sur les listes électorales n’est plus possible car le délai pour s’inscrire sur une nouvelle liste a pris fin... le 9 juin dernier.

À noter que, si à l’avenir vous vous inscrivez sur les listes électorales de votre résidence secondaire, vous serez radié des listes de votre résidence principale puisqu’il est impossible de figurer sur les listes de plusieurs communes.

Si vous êtes dans l'impossibilité de voter, nous vous conseillons d’opter pour la procuration.