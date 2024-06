Elections législatives 2024 : voici comment faire pour avoir des billets de train ou de car offerts en Occitanie

La région Occitanie mettra en place la gratuité de ses trains et cars régionaux pour permettre à l’ensemble de ses citoyens de se rendre aux urnes et combattre l'abstentionnisme les 30 juin et 7 juillet. Voici comment y accéder pour aller voter.

À l’approche des élections législatives (les 30 juin et 7 juillet prochains), le taux de participation inquiète de plus en plus. Après les footballeurs de l’équipe de France et leur prise de parole pour encourager le public à se rendre aux urnes, ce sont certaines régions qui s’organisent pour faciliter l'accès aux bureaux de vote.

C’est le cas de la région Occitanie qui met en place des initiatives pour permettre aux électeurs de se déplacer. Les trains et cars régionaux LIO seront donc intégralement gratuits. «La mobilité ne doit pas être un frein à la citoyenneté», a expliqué Carole Delga, la présidente Socialiste de la collectivité.

Disponible samedis et dimanches

Pour avoir accès à ces fameux billets, les utilisateurs devront remplir un formulaire en ligne. Le billet sera ensuite envoyé directement par mail. La gratuité sera effective pour un trajet aller-retour disponible aussi bien le samedi que le dimanche. «L’enjeu est majeur pour notre pays, aujourd’hui plus que jamais», a déclaré la présidente PS.

En cas de contrôle à bord, les détenteurs de billet devront également montrer leur carte d'électeur ainsi qu’une carte d’identité pour prouver leur droit à détenir des billets gratuits.

Aux dernières élections européennes, le taux de participation avait atteint les 51,49%. En 2022, les élections législatives avaient convaincu 52,5% de français à se rendre aux urnes au premier tour. Le chiffre avait été un peu supérieur au second tour et avait atteint 53,8%.