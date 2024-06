EuroMillions : voici les 3 régions les plus chanceuses

Ce mardi 25 juin, 213 millions d'euros sont à gagner à l'Euromillions. Si la France est le pays d’Europe où un joueur a le plus de chances de gagner à la loterie européenne, toutes les régions ne sont pas logées à la même enseigne. Voici celles où il faut jouer pour avoir le plus de chances de gagner.

Un gros pactole qui fait rêver. Ce mardi 25 juin, la Française des Jeux propose un jackpot historique de 213 millions d’euros.

En matière de chance à ce jeu, il semble que certaines régions de France soient davantage favorisées par le sort. Selon les chiffres de la FDJ, établis en avril 2022, c'est l'Ile-de-France qui est la plus chanceuse à l'EuroMillions, avec 23 gagnants soit 17% du total, suivie de la Provence-Alpes-Côte-d'Azur avec 14 grands chanceux, et la Bourgogne-Franche-Comté qui compte 11 heureux vainqueurs.

À l’opposé, il y a eu très peu de gagnants dans le Centre-Val de Loire (4 gagnants), les Pays de la Loire (3 gagnants) et la Corse (1 gagnant).

Le record français est de 220 millions d'euros

Comment expliquer cette répartition inégale ? «Plus la population est importante, plus le bassin de joueurs l'est. Il n'y a pas particulièrement de régions plus joueuses que d'autres», a répondu la FDJ auprès du Parisien, dans un article de 2022.

L'Hexagone, fort de 67 millions d'habitants, est d'ailleurs le pays le plus en réussite au jeu avec 113 gagnants de l'EuroMillions. Le Royaume-Uni arrive en deuxième position avec 114 gagnants. L'Espagne et ses 112 gagnants complètent le podium.

Ces trois pays ayant fondé l'EuroMillions en 2004, ils bénéficient d'un avantage certain sur les autres nations participantes qui n'ont intégré les tirages que plus tard.

La somme la plus importante gagnée par un habitant hexagonal est jusqu'à présent de 220 millions d'euros. Un pactole remporté par une habitante de Tahiti, qui jouait pour la première fois de sa vie au jeu.