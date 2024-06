À gauche, Jean-Luc Mélenchon n'est plus la personnalité la plus populaire, selon un sondage

Longtemps considéré comme la personnalité politique la plus populaire aux yeux des sympathisants de gauche et d’extrême gauche, Jean-Luc Mélenchon, chef de file de la France insoumise, est descendu de son piédestal. Ce mardi 25 juin, Odexa a publié son nouveau baromètre d’adhésion, mettant en avant le socialiste Raphaël Glucksmann sur la première place du podium.

Une chute vertigineuse. Dans son dernier baromètre de popularité, publié ce mardi, le baromètre Odexa, réalisé par Mascaret pour Public Sénat et la presse quotidienne régionale, a mis en avant que les sympathisants de gauche et d’extrême gauche délaissaient Jean-Luc Mélenchon au profit du socialiste Raphaël Glucksmann. Et de loin...

Dans le détail, le patron des insoumis peine de plus en plus à plaire. Les polémiques à répétitions dont il a été le personnage central ont abîmé sa cote de popularité auprès des sympathisants. Ainsi, seulement 37% des sondés lui donnent encore leur soutien, c’est 14 points de moins qu’en mai dernier, se plaçant ainsi en 7e position.

Au contraire, porté par des résultats favorables lors des élections européennes le 9 juin, Raphaël Glucksmann a fait une envolée vertigineuse, prenant la première place avec 58% d’avis favorables, soit 14 points supplémentaires en l’espace d’un seul mois.

Autre personnage à avoir fait une percée, l’ancien président socialiste François Hollande, qui est revenu sur le devant de la scène politique avec sa candidature pour les élections législatives anticipées. 55% des sympathisants de gauche et d’extrême gauche lui donnent leur soutient (2e place).

Une dégringolade au classement général

Au classement général, Jean-Luc Mélenchon perd également sa place de politique de gauche le plus apprécié en n’englobant que 14% d’avis favorables (-6 points). Il est à présent devancé par Manon Aubry (19%), François Hollande (27%), François Ruffin (28%), Fabien Roussel (29%) et Raphaël Glucksmann (33%).

La tête de liste du Parti socialiste lors des élections européennes du 9 juin dernier, Raphaël Glucksmann, a su plaire aux électeurs de gauche mais pas seulement. Avec 13 points supplémentaires au classement général, il rattrape même le trio de tête que forme Marine Le Pen (35%), Jordan Bardella (37%) et Edouard Philippe (40%), toujours populaires.