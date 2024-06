Orages : voici les 32 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Météo-France a placé 32 départements en vigilance jaune orages pour la journée du mercredi 26 juin. La façade est du pays est concernée.

Il fera chaud et lourd, ce mercredi 26 juin, et notamment sur l'est du pays. A tel point que Météo-France a placé 32 départements en vigilance jaune orages pour la journée et prévoit des pluies irrégulières, ponctuellement soutenues, «principalement sur le Nord-Est».

Les départements concernés sont les Pyrénées-Orientales, l’Andorre, l’Ariège, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Atlantiques, le Var, les Alpes-Maritimes, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, l’Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, l’Ain, le Rhône, la Loire, le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire, l’Ardèche, la Lozère, le Jura, la Saône-et-Loire, la Côte-d’Or, la Haute-Saône, le Doubs, le Territoire de Belfort, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, les Vosges, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle et la Haute-Marne.

D'après les prévisions de Météo-France, la matinée sera calme ce mercredi mais les orages se déclencheront à partir de la mi-journée, notamment en Rhône-Alpes et en Franche-Comté. Ces perturbations se propageront ensuite aux Alpes du Sud, sur le relief du Massif central mais aussi à l'est de la Bourgogne, la Lorraine et l'Alsace.

Ailleurs, le temps sera globalement estival, avec des minimales, allant de 14 à 19 °C du nord au sud. Les maximales varieront quant à elles entre 28 et 32 °C, localement 33 ou 34 °C au sud de la Loire.