Paris : pourquoi le stationnement résidentiel sera-t-il gratuit ce mercredi ?

«La qualité de l'air sera dégradée à mauvaise en Ile-de-France» ce mercredi 26 juin. En réaction à cet épisode de pollution à l'ozone prévu par Airparif, la Ville de Paris a annoncé la mise en place de la gratuité du stationnement résidentiel pour la journée.

Airparif prévoit un dépassement du seuil d'information pour la concentration en ozone. Il s'agit du niveau «au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine de groupes particulièrement sensibles au sein de la population et qui rend nécessaire l’émission d’informations immédiates et adéquates à destination de ces groupes et des recommandations pour réduire certaines émissions».

D'après cet organisme chargé de la surveillance de la qualité de l'air, «les conditions météorologiques estivales» sont «propices à la formation d'ozone». Ce mercredi, «les concentrations seront soutenues» et la gratuité du stationnement résidentiel doit permettre de réduire les émissions de polluants dans l'atmosphère, en incitant les riverains à privilégier les transports en commun.

Afin de réduire les émissions de polluants, la Ville de Paris a décidé la gratuité du stationnement résidentiel ce mercredi.





A ce sujet, la Ville de Paris a interpellé Ile-de-France Mobilités dans son communiqué, lui demandant de «prendre sa part en mettant en place la gratuité des transports en commun en cas de pic de pollution». La municipalité estime que le pass pollution, activé par le syndicat des transports franciliens lors de tels épisodes, «n'incite pas à prendre les transports en commun».

En dehors de la gratuité du stationnement résidentiel, la Ville appelle les habitants à adapter plus globalement leur comportement et notamment à privilégier le télétravail. En cas de déplacement inévitable, les Parisiens sont invités à «utiliser prioritairement tout mode de transport respectueux de l'environnement - notamment la marche, les transports en commun, le vélo ou le covoiturage».

Dans ce dernier cas, il est recommandé de réduire la vitesse maximale autorisée, «à 110 km/h sur les portions d’autoroutes normalement limitées à 130km/h», à 90 km/h sur les voies rapides habituellement limitées à 110 km/h et à 70 km/h sur les portions de routes limitées à 90km/h ainsi que sur les nationales et départementales où l'on roule habituellement à 80 ou 90 km/h.