Politique : voici le calendrier complet des prochaines élections jusqu’en 2029

À vos agendas. Dans quelques jours, les Français auront un choix important à faire lors des prochaines élections législatives. Suite à la dissolution de l'Assemblée nationale annoncée par Emmanuel Macron, la France est entrée dans une période intense sur le plan politique. D'autres élections sont déjà prévues sur les cinq prochaines années. Voyons le calendrier des élections planifiées jusqu'en 2029 en métropole :

Élections législatives : 2024

Au cœur de l'actualité ces dernières semaines, les élections législatives se dérouleront dans les prochains jours. Le premier tour se tiendra le 30 juin 2024 et le second tour une semaine plus tard, le 7 juillet 2024. Les dernières élections législatives s'étaient déroulées en juin 2022.

Élections municipales : 2026

Les prochaines élections municipales se dérouleront dans deux ans, en 2026. Pour le moment, les dates précises du premier et du second tours n'ont pas été annoncées. Les maires en place avaient été élus en mars et en juin 2020.

élection présidentielle : 2027

La prochaine élection présidentielle se déroulera dans trois ans, en 2027. Pour le moment, les dates précises du premier et du second tours n'ont pas été annoncées. Pour rappel, en avril 2022, les Français avaient réélu Emmanuel Macron pour un second mandat.

élections départementales (ou cantonales) : 2028

Les prochaines élections départementales auront lieu en mars 2028. Ces élections permettent aux électeurs d’élire leurs conseillers départementaux, pour un mandat de 6 ans renouvelable.

élections régionales : 2028

Les prochaines élections départementales auront lieu en mars 2028. Ces élections permettent aux électeurs d’élire leurs conseillers régionaux, pour un mandat de 6 ans renouvelable.

élections européennes : 2029

Les dernières élections européennes ont fait grand bruit en France puisque les résultats ont poussé le président de la République à dissoudre l'Assemblée nationale. Les prochaines élections européennes se dérouleront en 2029. Pour le moment, les dates précises du premier et du second tours n'ont pas été annoncées.

