Elections législatives 2024 : quelles sont les propositions des partis pour les droits des femmes ?

Depuis la dissolution de l’Assemblée nationale par Emmanuel Macron, de nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer la montée des extrêmes, certains craignant en particulier que les libertés des femmes et des personnes LGBTQIA+ soient compromises. Par conséquent, que proposent les coalitions Ensemble, Nouveau Front populaire et le Rassemblement national dans ce domaine ?

Avortement, santé, sécurité et égalité entre les sexes font partie des grands thèmes défendus par les candidats aux législatives des 30 juin et 7 juillet prochains.

Ensemble (Majorité présidentielle)

«L’égalité entre les femmes et les hommes déclarée grande cause nationale». C’est une des promesses d’Emmanuel Macron depuis 2017 alors que le salaire des femmes est encore inférieur de 4 % à celui des hommes dans le secteur privé selon l’Insee. Après la dissolution de l’Assemblée nationale, la majorité présidentielle s’est organisée dans le cadre d’une campagne éclair sous la bannière «Ensemble pour la République». Dans son nouveau programme, le parti propose ainsi de reprendre les grands chantiers entamés lors des deux quinquennats, impliquant par exemple l’égalité entre les hommes et les femmes.

Pour renforcer cet aspect, le gouvernement entend par exemple ouvrir «dès 2025 le droit à un congé de naissance mieux indemnisé que le congé parental actuel», est-t-il écrit dans le projet de Gabriel Attal, une idée déjà évoquée en novembre 2023 par l’ancienne ministre des Solidarités et des Familles, Aurore Bergé lors d’une interview accordée à l’Express.

Autre priorité du parti, la lutte contre les violences conjugales. D'après l'enquête «Vécu et Ressenti en matière de Sécurité», conduite par le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure, environ 321.000 femmes âgées de 18 à 74 ans sont «victimes de violences physiques, sexuelles et/ou psychologiques commises par leur conjoint ou ex-conjoint» au cours d'une année. Dans son programme pour les législatives, Ensemble souhaite donc étendre son dispositif «téléphones grave danger». «Nous aiderons également les collectivités locales à généraliser la mise en place d’arrêts de bus à la demande en soirée comme le font beaucoup de municipalités», est-t-il ensuite indiqué.

Côté santé, Gabriel Attal suggère une meilleure reconnaissance. Alors que plus de 2 millions de Françaises sont touchées par l’endométriose, le Premier ministre aspire à «protéger la santé des femmes» en développant des «consultations de prévention de la ménopause, de l’infertilité et la prise en charge de l’endométriose». Une mesure, également déclarée cause nationale et enjeu de santé publique par le président de la République le 11 janvier 2022 lors du lancement d’une Stratégie nationale de lutte contre l’endométriose.

Le Nouveau Front populaire

Lors des élections européennes, chacun des partis de la coalition des gauches a observé un vote quasiment paritaire, à l’exception de La France insoumise qui a attiré autant d’hommes que de femmes selon un rapport Ipsos sur la sociologie des électorats. Dans le cadre de leur association en vue des législatives, le Nouveau Front populaire promeut «un programme de rupture avec la politique d’Emmanuel Macron».

Afin de lutter contre les violences sexistes et sexuelles, le Nouveau Front populaire entend défendre une loi intégrale «en portant le budget à 2,6 milliards d’euros comme demandé par les associations». Outre cette mesure, la coallition souhaite instaurer l’égalité salariale et créer un congé menstruel dans les entreprises et administrations. Cette dernière a d’ailleurs été rejetée au Sénat en février dernier, le ministre de la Santé Frédéric Valletoux ayant justifié son opposition au texte par sa crainte «des risques de discrimination à l’embauche». «Ce sujet ne restera pas lettre morte, je prends l’engagement qu’on puisse le faire avancer encore», a-t-il nuancé.

Le parti souhaite également la prise en charge par la Sécurité sociale «des protections menstruelles et sanctionner les fabricants qui ne respectent pas le contrôle sanitaire et la régulation des prix» ainsi que le remboursement de «la procréation médicalement assistée (PMA) et la rendre accessible aux personnes trans».

À plus grande échelle, la coalition entend «promouvoir une diplomatie française au service de la paix», dans laquelle s’imbriquerait «une diplomatie féministe en augmentant les financements internationaux pour les droits des femmes et en poussant l’adoption de la clause de la législation la plus favorisée en Europe».

Rassemblement national

Le 17 juin dernier, Jordan Bardella s’est exprimé dans une vidéo où il s’adressait «à toutes les femmes de France». Ce dernier a ainsi promis de tout mettre en œuvre pour «l’égalité entre les femmes et les hommes», «la liberté de s’habiller comme on l’entend», «la lutte contre l’insécurité » ou encore «le droit fondamental à disposer de son corps».

Si le président du Rassemblement national a vanté les actions de son groupe pour la cause féminine en matière de santé (endométriose, cancer du sein...) ou de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, ses déclarations ont immédiatement provoqué une levée de boucliers parmi les militants et la classe politique, des associations féministes allant défiler dans la rue contre le parti. Pourtant, selon un sondage OpinionWay pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, 37% des femmes auraient l'intention de voter pour un candidat soutenu par le Rassemblement national au premier tour des législatives, contre 27% des hommes.

En se focalisant sur les votes des députés du parti au cours des dernières années, beaucoup ont pointé du doigt son opposition et son abstention sur de nombreux principes. «Marine Le Pen a soutenu l’inscription de l’interruption volontaire de grossesse dans la Constitution», a déclaré Jordan Bardella dans sa vidéo. En avril dernier, le RN s’est abstenu sur l’introduction du droit à l’avortement dans la Charte européenne des droits fondamentaux, les parlementaires n’étant pas été présents le jour du vote.

Pour ce qui est du harcèlement sexuel, Jordan Bardella a mis en avant le vote en faveur de «l’augmentation de places d’hébergement d’urgence pour les femmes victimes de violences». Porté par la sénatrice centriste du Nord, Valérie Létard, ce texte permettrait de faciliter le départ des victimes de leur domicile en cas d’agression. Ce dernier a été adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale et les 44 députés RN présents ce jour-là. Pour rappel, ce dispositif est encadré par un dépôt de plainte, un signalement ou par une ordonnance de protection. À plus grande échelle, les eurodéputés du groupe se sont opposés à une résolution votée en 2021 prévoyant des formations contre le harcèlement sexuel dans les institutions de l’Union européenne.