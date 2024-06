Météo : après l'épisode de chaleur, pourquoi les températures vont-elles baisser brusquement ?

Alors que la journée de jeudi est sans conteste la plus chaude de la semaine, une dégradation dès le week-end provoquera une chute du mercure permettant d’atteindre les normales de saison.

Le chaud et le froid. Si cette semaine a été la première de l’année où le soleil et les températures estivales ont régnés sur le pays, la pluie et la baisse du mercure seront de retour dès ce week-end. Comment expliquer ce phénomène ?

Ce jeudi, les températures ont pu dépasser les 30° C par endroits, dont Auxerre ou Lyon. «Des orages pourraient se déclencher dans le Sud-Ouest en cours de journée. Un front pluvio-orageux pourrait d'ailleurs se mettre en place dans la nuit de jeudi à vendredi du Sud-Ouest jusqu’au nord du pays, et glisser vers l’est dans la journée de vendredi», annonce ainsi Météo-France.

Cette perturbation devrait ainsi conduire à une baisse des températures sur l’ensemble du pays. Vendredi, les maximales seront donc comprises entre 20° C et 30° C pour la moitié nord et entre 20° C et 33° C pour la moitié sud.

Dimanche sous la pluie

«Le week-end devrait rester perturbé avec une nouvelle dégradation orageuse qui concernera de nombreuses régions d'une large moitié sud samedi», prévoit Météo-France. «Les températures maximales vont progressivement baisser jour après jour, retrouvant les normales de saison», ajoute le service météorologique.

La soirée devrait ensuite être marquée par des épisodes orageux sur la quasi-entièreté du territoire, à l’exception de la Corse et de Perpignan. Des minimales de 11° C sont attendues dès l’après-midi à Brest et à Cherbourg-Octeville.

Dimanche sera sans doute la journée la plus pluvieuse de la semaine. Seuls Perpignan, Montpellier et Marseille seront épargnés par cette perturbation, plus présente sur l’après-midi.