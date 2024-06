Plus de 34.000 euros récoltés grâce à une cagnotte pour le SDF qui avait restitué un portefeuille avec 2.000 euros à la police

Hadjer Al-Ali est sans domicile fixe depuis 18 mois et lorsqu'il a trouvé un portefeuille perdu avec 2.000 euros, il a choisi de se rendre au poste de police le plus proche pour rendre l'argent. Une cagnotte a été créée pour lui venir en aide et plus de 34.000 euros ont été récoltés.

Et vous, qu'auriez vous fait ? Un portefeuille perdu dans un train avec 2.000 euros oubliés à l'intérieur a été rapporté à la police d'Amsterdam (Pays-Bas). Un acte encore plus héroïque lorsque l'on sait que l'homme derrière, Hadjer Al-Ali, est sans domicile fixe depuis 18 mois : «Peu importe ce que je trouve, je le rends toujours», avait-il déclaré pour expliquer son geste. Cette histoire a suscité l'émoi et une cagnotte a été mise en ligne pour venir en aide à cet homme de 33 ans sur la plate-forme GoFundMe. En une journée, 34.102 euros ont été récoltés via la cagnotte appelée «Soutien à l'honnête Hadjer».

Une somme qui va changer son quotidien et qui devrait lui permettre de trouver un logement en location : «Je tiens à remercier tout le monde, tellement, tellement... Je ne peux pas décrire ce que je ressens en ce moment... J'ai été inondé de messages de gens disant les choses les plus douces, les plus gentilles (...) Je ne trouve pas les mots, je ne sais pas quoi dire, je suis plein d'adrénaline», a déclaré Hadjer Al-Ali dans une vidéo sur Instagram, rapporte l'AFP. Ce père de deux enfants, a également reçu de nombreux messages de personnes pour lui proposer un emploi.

LA POLICE L'AVAIT REMERCIÉ AVEC... UN BON D'ACHAT DE 50 EUROS

Cet habitué de la gare centrale d'Amsterdam a fait sa trouvaille lors d'une ronde pour collecter des bouteilles en plastique et des canettes qu'il échange ensuite contre de l'argent. Au moment de rapporter l'argent, la police n'a pas trouvé de papier d'identité ni «rien pouvant permettre de contacter le propriétaire».

Pour féliciter l'homme de son geste, la police avait décidé de lui offrir un bon d'achat de 50 euros : «Comme nous estimons que l'honnêteté doit payer, il a reçu un prix "pouce en argent" que nous décernons parfois à des citoyens, avec un bon cadeau d'une valeur de 50 euros», avait ajouté les autorités.

Dans un an, si le propriétaire du portefeuille et des 2.000 euros ne se manifeste pas, l'argent ira directement à Hadjer Al-Ali. Et si selon l'adage le crime ne pait pas, l'honnêteté oui.