«Rejoins le RN direct» : Adrien Quatennens tacle François Ruffin après ses propos sur Jean-Luc Mélenchon

Adrien Quatennens s’en est pris à François Ruffin sur le réseau social X après que ce dernier a une nouvelle fois remis en cause la légitimité de Jean-Luc Mélenchon.

De nouvelles frictions au sein du Nouveau Front Populaire. Dans un reportage diffusé mardi 25 juin à la télévision, François Ruffin qualifiait Jean-Luc Mélenchon d’«obstacle à la victoire» du NFP.

Cette remarque n’a pas été du goût d’Adrien Quatennens qui a rapidement réagi sur le réseau social X :

«Si Mélenchon et la FI ne t’avaient pas investi, tu n’existerais pas. Et aujourd’hui, tirer contre lui est ton assurance-vie. Si belle soit-elle, la Picardie n’est pas le pays. Rejoins le RN direct! On gagnera du temps et de l’énergie», a-t-il tweeté.

Le reportage montrant François Ruffin avait été réalisé à Abbeville (Somme) dans le cadre de sa campagne. Il y avait déclaré considérer Jean-Luc Mélenchon plus comme «quelque chose qui repousse les électeurs» qu’«un appui», et avait tenu à se dissocier de son homologue : «Lui c’est lui, moi c’est moi».

Le député a estimé que les dirigeants étaient trop présents sur les plateaux télés, et pas assez sur le terrain, «à discuter avec les gens, à convaincre et à combattre le Rassemblement national comme Jean-Luc Mélenchon l'avait fait en 2012».

«Tous les deux jours, il passe à la télé pour dire qu'il se met en retrait donc c'est plus tellement une mise en retrait», a-t-il poursuivi en parlant du leader de La France insoumise.