Transports : voici le Golden Train d'Eurostar, à l'effigie des JO de Paris 2024 (photos)

Le transporteur ferroviaire franco-britannique a dévoilé, ce mardi 25 juin, son Golden Train. Un train doré décoré à l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

L’Eurostar se revêt de ses plus belles couleurs pour les Jeux Olympiques de Paris. À l’occasion de l’événement mondial, qui rassemblera des sportifs et des touristes du monde venus des quatre coins de la planète, le transporteur ferroviaire fera circuler deux trains couverts d’or sur son réseau transmanche.

© David Parry/PA Media Assignments

Le train en question, qui est un e320 pelliculé d’or et mettant en avant les équipes soutenues lors de ces Jeux, a été inauguré ce mardi 25 juin par les athlètes olympique et paralympique britanniques Dame Jessica Ennis-Hill, Maisie Summers-Newton et Perri Shakes-Drayton, avec un premier départ depuis la gare londonienne de St Pancras pour une arrivée à Paris.

© David Parry/PA Media Assignments



Eurostar, qui est le transporteur officiel des équipes olympiques et paralympiques britannique, belge, néerlandaise et allemande, prévoit près de 2 millions de passagers à bord de ses trains entre le mois de juillet et de septembre, avec une pointe de fréquentation sur la période des cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux olympiques, soit du 25 au 27 juillet, ainsi que du 10 au 12 août.