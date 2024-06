Ultradroite : le GUD et trois autres structures dissous, annonce le gouvernement

Le GUD (Groupe union défense) ainsi que trois autres structures issues de l'ultradroite ont été dissous ce mercredi, a annoncé la porte-parole du gouvernement Prisca Thevenot.

«Nous venons de dissoudre des associations d’ultradroite, dont le GUD et d'islamistes radicaux, en Conseil des ministres», a écrit sur X, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. En effet, à la demande de l’homme politique, le GUD (Groupe union défense), les Remparts, et deux autres structures d'ultradroite basées à Lyon, ont été dissous mercredi en Conseil des ministres, a annoncé la porte-parole du gouvernement Prisca Thevenot.

Hormis le GUD, syndicat étudiant d'ultradroite créé dans les années 1970 et réactivé récemment, le «groupement de fait» lyonnais Les Remparts, ainsi que deux associations, La Traboule et Top Sport Rhône, ont été dissous. Une association islamiste, Jonas Paris, a également été dissoute mercredi. «La haine des extrêmes doit être combattue par la République», a-t-il ajouté.

Jamais dissous mais en sommeil depuis 2017, le GUD avait annoncé son retour fin 2022. Selon Gérald Darmanin la structure était «amie» avec des «gens» du Rassemblement national (RN). Ce groupuscule incite à des «agissements violents contre les personnes», d’après le décret de dissolution.

Nous venons de dissoudre des associations d’ultra-droite, dont le GUD, et d’islamistes radicaux en Conseil des ministres. La haine des extrêmes doit être combattue par la République. Merci aux services du ministère de l’Interieur pour le travail d’enquête. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) June 26, 2024

Contestation devant le conseil d'état

Quant aux Remparts, il tient un «discours provoquant à la haine, la discrimination et la violence à l'encontre des étrangers», en «développant un discours axé sur la défense de la race et l'incompatibilité entre l’islam et la civilisation occidentale», selon ce même décret.

Le groupe contestera sa dissolution devant le Conseil d'Etat, a annoncé un porte-parole. «On va contester évidemment cette décision devant le Conseil d'Etat», «on ne va pas se laisser faire face à cette décision arbitraire», a déclaré à l'AFP Antoine Durand, porte-parole des Remparts. «Ça va être fait très rapidement», a-t-il assuré.

«Le gouvernement a enfin fait preuve de responsabilité, il était urgent d’agir pour la sécurité des Lyonnaises et Lyonnais», a déclaré à l'AFP le maire EELV Grégory Doucet. «À l’heure où le RN se prépare à gouverner, il y a urgence à endiguer cette violence», a-t-il ajouté sur X.