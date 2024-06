35 °C à Auxerre, 33 °C à Reims... Où va-t-il faire le plus chaud ce jeudi ?

Cette journée enregistrera le record de chaleur de la semaine, en particulier dans le nord-ouest de la Bourgogne et le Sud-Est du pays selon Météo-France. Le temps sera également marqué par une dégradation orageuse.

«Chaleur à son maximum jeudi», a prévu Météo-France. Ce jeudi, la journée s’annonce ensoleillée, avec un thermomètre pouvant atteindre «jusqu’à 35 °C localement en Occitanie et basse vallée du Rhône, et localement 33 à 34 °C entre Bourgogne et Champagne». La barre des 35 °C pourrait également être dépassée dans le Sud-Est selon le dernier bulletin du prévisionniste.

Ainsi les villes telles que Toulouse, Reims, Montélimar et Auxerre pourront respectivement connaître des maximales comprises entre 32 °C et 35 °C. Seule l’atmosphère dans la Manche se rafraîchira avec un mercure compris entre 20 et 25 °C et un ciel nuageux voire très nuageux.

Quelques averses localement orageuses pourront survenir dès ce matin en Nouvelle-Aquitaine et dans l'ouest de l'Occitanie. Ce temps instable se décalera vers le Massif central, le Centre, la Bourgogne, l'est de l'Île-de-France et le Grand Est puis le Rhône-Alpes dans l’après-midi.

Chutes de grêle probables

Selon Météo-France, cette dégradation ne sera que la «première pulsation d’une série de vagues orageuses, causées par la progressive remontée vers la France d’air froid d’altitude depuis la péninsule ibérique».

Elle devrait s’accentuer dès samedi «avec un risque de forts orages (précipitations intenses, grêle, vents violents) qui pourraient concerner les deux tiers sud du pays», précise le service météorologique.

Dès vendredi, les températures baisseront par la façade océanique avec le retour du vent d’ouest. Un scénario qui se généralisera ce week-end. Dimanche sera d’ailleurs la journée la plus pluvieuse de la semaine. La suivante, «verra le retour de températures un peu timides pour un début juillet sous l’influence des vents océaniques», a indiqué Météo-France.