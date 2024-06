Départs en vacances : à quoi s’attendre sur les routes ce week-end ?

Avec les départs en vacances, certaines routes de France devraient être chargées pour ce dernier week-end de juin. Certaines régions seront particulièrement impactées, notamment l'Île-de-France, annonce Bison Futé.

Si vous avez prévu un long trajet en voiture ce week-end, vous pourriez être confronté à un trafic particulièrement dense. En effet, nombreux sont ceux qui vont partir vers leur lieu de vacances et Bison Futé prévoit des conditions de circulation «difficiles» sur certains axes routiers.

Pour la journée de vendredi 28 juin, c'est l'Île-de-France qui devrait connaître une journée très compliquée au niveau du trafic puisque Bison Futé voir rouge et a classé la région en «circulation très difficile» dans le sens des départs. Le site de prévisions du trafic conseille aux automobilistes de quitter ou traverser l'Île-de-France avant 12h. La circulation sera notamment très difficile sur l'autoroute A10 entre 14h et 21h à Saint-Arnoult-en-Yvelines vers L'Espagne via Bordeaux.

Tout le reste de la France a été classé en «circulation difficile» pour ce vendredi.

Moins de circulation samedi et dimanche

Si la circulation sera particulièrement dense vendredi, le trafic s'améliorera samedi et dimanche. Le samedi 29 juin, seules les régions d'Île-de-France et d'Auvergne-Rhône-Alpes devraient connaître une circulation difficile dans le sens des départs. Pour cette journée, Bison Futé conseille de quitter ou traverser l'Île-de-France avant 8h. La circulation sera notamment encore difficile sur l'autoroute A10 entre 7h et 14h à Saint-Arnoult-en-Yvelines vers L'Espagne via Bordeaux. Le reste de la France devrait avoir une circulation habituelle dans le sens des départs. En ce qui concerne le sens des retours, la circulation devrait être habituelle partout en France pour samedi.

Pour le dimanche 30 juin, la circulation devrait être habituelle dans toute la France dans le sens des départs. En revanche, dans le sens des retours, la circulation sera difficile pour l'Île-de-France et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Il est conseillé de rejoindre ou traverser l'Île-de-France avant 14h. Il faudra aussi éviter le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre l'Italie et la France, de 15h à 19h. Pour le reste de la France, il n'y aura pas de problème sur les routes dans le sens des retours.

Les routes françaises devraient être particulièrement chargées lors de tous les week-ends du mois de juillet. Le week-end du 27 juillet a été classé noir, soit une circulation «extrêmement difficile» dans le sens des départs.