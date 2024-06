François Bayrou : «Vladimir Poutine doit être en train d'ouvrir le champagne à cette heure-ci»

«Vladimir Poutine doit être en train d'ouvrir le champagne à cette heure-ci», a estimé ce jeudi sur CNEWS François Bayrou, président du MoDem. Il réagissait à la situation politique actuelle en France.

Invité sur CNEWS jeudi 27 juin, François Bayrou a déploré les «scores prépondérants» du Nouveau Front Populaire (NFP) et du Rassemblement national (RN).

Tout comme Dominique de Villepin, qui avait refusé de «renvoyer dos à dos» RN et NFP, le président du MoDem ne veut pas mettre un signe égal entre les deux mouvements. Toutefois, le politique les estime tous les deux dangereux, notamment pour des motifs internationaux, comme la guerre en Ukraine.

«Les deux forces qui, depuis le début, essaient d'empêcher l'Europe d'apporter son soutien à l'Ukraine sont sur le point d'avoir en France des scores prépodérants», a-t-il déclaré.

Pour lui, le président russe a dans cette élection «deux porte-parole» ayant la même intention : «enlever les moyens de pression que l'Europe et les alliés de l'Ukraine peuvent avoir, dans un affrontement qui a déstabilisé l'Europe et le Monde et qui n'avait pas été réalisé depuis Hitler».

Face à Laurence Ferrari, François Bayrou a longuement exprimé sa crainte, de voir la proximité des deux mouvements en tête d'estimation avec la Russie : «Vladimir Poutine doit être en train d'ouvrir le champagne à cette heure-ci», a-t-il déploré.