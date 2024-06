JO 2024 : l'Espagne envoie 300 policiers en renfort à Paris pour encadrer l'événement

L'Espagne va déployer 313 policiers et gendarmes à Paris pour contribuer à la sécurisation des Jeux olympiques qui se tiendront du 26 juillet au 11 août, a annoncé ce jeudi 27 juin, le ministère espagnol de l’Intérieur.

De nouveau renfort pour les Jeux. Tout comme la Pologne, l’Espagne va envoyer plusieurs centaines de policiers et gendarmes afin d’aider à sécuriser les Jeux Olympiques de Paris 2024. Pas moins de 313 agents des forces de l’ordre seront déployés sur les zones olympiques a annoncé le ministère de l’Intérieur espagnol ce jeudi.

Ce renfort répond à une demande des autorités françaises, qui prévoient de mobiliser un dispositif de sécurité impressionnant pour cet événement sportif majeur. Au total, 45.000 policiers et gendarmes, ainsi que 18.000 militaires, seront déployés sur le terrain. Ils seront rejoints par environ 20.000 agents de sécurité privée.

Des experts en sécurité urbaine, en déminage et des unités canines

Le contingent espagnol comprendra 171 agents de la police nationale et 142 gardes civiles (gendarmes). Parmi eux figurent des experts en sécurité urbaine, en déminage et des unités canines. Ils seront déployés sur différents sites olympiques et participeront à des opérations de surveillance, de patrouille et de contrôle d'accès.

«Ce déploiement témoigne de l'excellente coopération entre la France et l'Espagne en matière de sécurité», a déclaré le ministre espagnol de l'Intérieur, Fernando Grande-Marlaska. «Nos agents apporteront leur expertise et leur savoir-faire pour contribuer au succès des Jeux olympiques de Paris», a-t-il ajouté.

Présence jusqu'aux Jeux paralympiques

Les policiers et gardes civiles espagnols resteront à Paris jusqu'à la fin des Jeux paralympiques, qui se dérouleront du 28 août au 8 septembre. La sécurisation des Jeux olympiques est un défi majeur pour les forces de l'ordre.

Les autorités françaises ont mis en place un dispositif de sécurité sans précédent pour prévenir tout risque d'attentat ou d'incident. Le déploiement de policiers et de gendarmes étrangers, comme les Espagnols, les Polonais ou l'Allemagne, est un élément important de ce dispositif.