Orages : voici les 20 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Météo-France a placé 20 départements en vigilance jaune orages pour la journée du vendredi 28 juin. L'Est et le centre du pays sont principalement concernés.

L’impact de ces derniers jours ensoleillés et chauds va continuer de se faire ressentir ce vendredi 28 juin. À tel point que Météo-France a décidé de placer 20 départements en vigilance jaune orages, notamment pour la seconde partie de la journée.

©Météo-France

Sont concernés : le Lot, la Corrèze, la Lozère, le Cantal, la Creuse, le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire, l’Allier, la Loire, le Rhône, l’Ain, la Saône-et-Loire, le Jura, la Côte-d’Or, la Haute-Saône, le Doubs, le Territoire de Belfort, les Vosges, le Haut-Rhin et le Bas-Rhin.

D'après les prévisions de Météo-France, la matinée sera calme, mais les orages devraient se déclencher à partir de 15h.

Des températures élevées sont néanmoins annoncées pour cette fin de semaine dans le pays, avec un thermomètre allant de 14° C à 25° C en matinée, et variant entre 20° C et 33 °C dans le courant de l’après-midi sur l’ensemble de la France.