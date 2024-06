Sondage : 61% des Français ont peur de manifestations violentes après les élections législatives

Selon un sondage exclusif de l'Institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD paru ce jeudi 27 juin, 61% des Français sont inquiets que des manifestations violentes aient lieu après les résultats des élections législatives.

Une inquiétude grandissante. Une majorité des Français (61%) ont peur de voir des manifestations violentes éclater à l'issue des résultats des élections législatives anticipées, selon un sondage de l'Institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD paru ce jeudi.

Cette préoccupation des Français va de pair avec les déclarations du préfet de police de Paris. En effet, Laurent Nuñez a reconnu, ce mercredi 26 juin, que les forces de l'ordre se préparaient à l'éventualité de débordements dans les nuits des 30 juin et 7 juillet prochains.

Ainsi, dans le détail de ce sondage, les femmes sont plus inquiètes de potentielles manifestations violentes que les hommes. Elles sont 64% dans ce cas contre 58% pour la gent masculine.

L'âge facteur d'inquiétude

Les résultats de l'étude mettent en lumière que l'âge est un facteur d'aggravation de l'inquiétude. En effet, les sondés de la catégorie 18-24 ans ne sont que 54% à craindre l'apparition de manifestations violentes à l'issue du scrutin électoral, contre 57% pour les 35-49 et 67% pour les plus de 65 ans.

Le constat est le même lorsque l'on se penche sur la catégorie socioprofessionnelle des sondés. Ainsi, les CSP+ sont moins soucieux (57%), que les CSP- (59%) et que les inactifs (65%).

Les électeurs LR très soucieux

Sur le volet politique, les électeurs sondés sont, quel que soit le parti, majoritairement inquiets de voir des manifestations violences éclatées à l'annonce des résultats des élections législatives.

Dans le détail, les sondés proches de la France insoumise sont parmi les moins alarmés (61%) mais compte tout de même une part de 4% de personnes ne se prononçant pas.

Les proches du Parti socialiste et d'Europe Écologie-Les Verts, alliés de LFI, sont respectivement 62% et 69% à avoir peur de manifestations violentes.

À droite de l'échiquier politique, les électeurs sondés proches du Rassemblement national sont 63% à avoir ce sentiment. C'est 12 points de moins que pour ceux proches des Républicains qui sont 75% à craindre des manifestations violentes.

Enfin, les sondés se revendiquant de la majorité présidentielle et de son parti Renaissance sont 61% à être inquiet de l'éclatement de mouvements violents à l'issue des élections législatives anticipées.

*Le sondage a été réalisé via un questionnaire auto-administré, les 25 et 26 juin, auprès d’un échantillon représentatif de 1.011 personnes âgées de 18 et plus, selon les méthodes des quotas.