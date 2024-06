Ces 13 citations phares de Jean-Luc Mélenchon depuis 20 ans

Reconnu pour ses talents d'orateurs et pour le tranchant de ses réponses, Jean-Luc Mélenchon a marqué la politique française ces vingt dernières années. Retour sur 13 des citations phare du leader de la France insoumise.

Un orateur incisif. Leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon fait partie des politiques français qui marquent par leurs discours. Voici 13 de ses citations les plus célèbres.

«Les Lituaniens ? Tu en connais un, toi, de Lituanien ? Je n’en ai jamais vu un, moi»

Interrogé sur l'entrée de pays de l'Est dans l'Union européenne par un jeune militant socialiste en mai 2005 après le rejet par la France d'une Constitution européenne, Jean-Luc Mélenchon a déclaré : «Eh bien, qu'ils aillent se faire foutre ! Les Lituaniens ? Tu en connais un, toi, de Lituanien ? Je n’en ai jamais vu un, moi !».

«Le Dalaï Lama, vous le trouvez sympathique parce que vous avez lu Tintin au Tibet ?»

Le 9 avril 2008, Jean-Luc Mélenchon était l'invité d'Europe 1. Alors sénateur socialiste, il a vivement critiqué les mouvements pro-tibétains qui menaçaient de perturber les Jeux olympiques de San Francisco.

«Le Dalaï Lama, vous le trouvez sympathique parce que vous avez lu Tintin au Tibet ?», avait-il déclaré en s'adressant à Robert Ménard, Secrétaire général de Reporters sans Frontière à l'époque et défenseur de l'indépendance du Tibet.

«Vous savez pourquoi le NPA est fichu ?»

Si Jean-Luc Mélenchon est aujourd'hui allié au Nouveau parti anti-capitaliste (NPA), le leader de la France insoumise n'a pas toujours été tendre envers le parti de Philippe Poutou.

Le 12 février 2012, sur Europe 1, il avait déclaré : «Vous savez pourquoi le NPA est fichu ? Parce qu'on ne transforme pas un groupuscule d'intellectuels juifs du Quartier Latin en parti de masse des banlieues musulmanes.»

«Tout le monde mange du couscous et des merguez dans ce pays, l'intégration est réussie !»

Elle fait partie des citations les plus célèbres de Jean-Luc Mélenchon, elle a été prononcée lors d'un meeting de campagne présidentielle le 19 avril 2012.

Abordant le sujet de l'intégration des immigrés en France, le leader de gauche avait alors lancé : «Tout le monde mange du couscous et des merguez dans ce pays, l'intégration est réussie !».

«Vous avez le droit de critiquer Chávez mais dites-moi quand vous faites autre chose que critiquer les pauvres et les humbles et cirer les pompes des puissants»

Interrogé par la télévision en mars 2013 lors d'une manifestation en mémoire de l'homme d'État vénézuélien, Hugo Chávez, Jean-Luc Mélenchon avait rétorqué : «Vous avez le droit de critiquer Chavez mais dites-moi quand vous faites autre chose que critiquer les pauvres et les humbles et cirer les pompes des puissants ?»

«Mon ennemi, c’est l’oligarchie»

«C’est la finance qui menace de mort le système mondial par sa folie. Mon ennemi, c’est l’oligarchie avec sa suite sociale : la caste», a-t-il déclaré lors d'une interview au Nouvel Obs en avril 2016

«L’étiquette "gauche" est devenue une arnaque»

Depuis son interview au magazine Marianne en mai 2016, Jean-Luc Mélenchon a changé son fusil d'épaule. À l'époque, le leader insoumis ne croyait pas à l'union de la gauche.

«Rassembler la gauche ? De qui parlez-vous ? Ce serait très mal vécu, à la base, ce rassemblement indécent de "Macron à Mélenchon", comme ils le voudraient au PS. Les Français savent que l’étiquette "gauche" est devenue une arnaque.»

«La présidentielle, ce n’est pas le PMU»

Dans une interview donnée au quotidien local, Sud-Ouest, le 26 août 2016, Jean-Luc Mélenchon avait déclaré : «La présidentielle, ce n’est pas le PMU. Si on en reste à faire des paris sur le résultat sans se préoccuper des enjeux, il n’y a plus de démocratie.»

«La République, c’est moi !»

C'est la réplique de Jean-Luc Mélenchon la plus connue mais pas forcément la plus glorieuse pour lui étant donné la polémique qu'elle a engendrée. Le principal intéressé dira lui-même, quelques années plus tard, que cette dernière était ridicule.

Lors des perquisitions du siège de la France insoumise, le 16 octobre 2018, Jean-Luc Mélenchon s'est emporté et a hurlé : «La République, c’est moi ! C’est moi qui suis parlementaire, alors, poussez-vous de là et ouvrez-moi cette porte ! Ne me touchez pas, ma personne est sacrée, je suis parlementaire».

«Ce sont les États-Unis d’Amérique qui sont dans la position agressive et non pas la Russie»

Souvent critiqué pour sa position ambivalente au sujet de la Russie, Jean-Luc Mélenchon avait déclaré, le 30 janvier 2022, moins d'un mois avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qu'à ses yeux, «Ce sont les États-Unis d’Amérique qui sont dans la position agressive et non pas la Russie».

Le même jour, il avait également estimé que la «menace» russe «n'existait pas».

«Gare à qui s'en prendrait à la France si je dirige le pays. La réplique militaire sera cruelle !»

Sur RMC le 10 mars 2022, en plein cœur de la campagne présidentielle, Jean-Luc Mélenchon a abordé la question de la gestion de la paix entre l'Ukraine et la Russie, avant de déclarer : «Gare à qui s'en prendrait à la France si je dirige le pays. La réplique militaire sera cruelle».

«Voici la France. Pendant ce temps, Madame Braun-Pivet campe à Tel Aviv pour encourager le massacre»

C'est un tweet de Jean-Luc Mélenchon qui a fait beaucoup parler de lui. Le 22 octobre 2023, 15 jours après les attaques terroristes du Hamas contre Israël, une manifestation de soutien au peuple palestinien sous le feu des représailles israélienne a eu lieu à Paris.

Jean-Luc Mélenchon a alors partagé sur X son sentiment à l'encontre de la présidente de l'Assemblée nationale de l'époque, partie en Israël à la rencontre des survivants des attaques.

Voici la France. Pendant ce temps Madame Braun-Pivet campe à Tel Aviv pour encourager le massacre. Pas au nom du peuple français ! pic.twitter.com/ruxMujq14k — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) October 22, 2023

«Voici la France. Pendant ce temps, Madame Braun-Pivet campe à Tel Aviv pour encourager le massacre. Pas au nom du peuple français !», avait-il écrit, partageant une vidéo de la manifestation.

«Premier ministre ? je l’ai déjà dit : je ne m’élimine pas mais je ne m’impose pas»

En pleine campagne des élections législatives anticipées, Jean-Luc Mélenchon est revenu à plusieurs fois sur la possibilité pour lui de devenir le locataire de Matignon.

S'il n'a jamais caché ses ambitions sur le sujet, le leader insoumis a donc tranché la question, déclarant :«Premier ministre ? je l’ai déjà dit : je ne m’élimine pas mais je ne m’impose pas».