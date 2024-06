Chômage : voici à quoi s’attendre pour les règles d’indemnisation à partir du 1er juillet

Contrairement à ce qui était attendu, le gouvernement ne publiera pas son nouveau décret sur l'assurance chômage avant la fin des règles actuelles qui a lieu ce 30 juin.

Le texte de réforme pour l’assurance chômage ne sera pas publié d'ici au 1er juillet. Le gouvernement semble avoir revu sa position. «Le décret sera pris dans les tout prochains jours pour faire en sorte que les chômeurs continuent à être indemnisés», mais «pas samedi-dimanche, c'est sûr», a commenté le ministère du Travail dans un contexte politique incertain en raison des législatives anticipées

À quoi s’attendre ?

Les règles en vigueur pourraient dans un premier temps être prolongées. Les nouvelles dispositions voulues par l'executif ne pourraient être effectives qu’au 1er décembre. Les modifications du decret concernent le temps de travail minimum pour avoir accès à une indemnité ainsi que la durée maximale des droits.

Il prévoit d’exiger d’avoir travaillé 8 mois sur les 20 derniers (contre 6 sur les 24 derniers mois actuellement) pour les moins de 57 ans. Ceux qui sont plus âgés devront attester de la même durée de travail, mais, sur les 30 derniers mois. Par ailleurs, la durée maximale d’indemnisation sera modifiée et passera de 18 à 15 mois (22,5 mois pour les plus âgés).

Si le contenu du décret est déjà connu, c’est la date de sa mise en vigueur qui pose le plus question. L'issue des élections législatives pourraient bien sonné compromettre l'aboutissement de cette réforme.