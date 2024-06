Elections législatives 2024 : ce que disent les sondages des intentions de votes à deux jours du 1er tour

À 48 heures du premier tour des élections législatives, les sondages s'accordent autour de la couleur que devrait prendre le scrutin. Voici donc les intentions de votes partagées par trois instituts de sondage.

Les sondages semblent être en accord sur les intentions de vote à seulement deux jours du scrutin. Le RN et ses alliés paraissent favoris, suivis par l'alliance du Nouveau Front populaire pour ce premier tour des élections législatives, alors qu'une estimation place la participation à hauteur de 63%, selon Ipsos.

À noter toutefois que les sondages ne sont pas une prédiction des votes, mais un échantillon d’opinions.

Les sondages sur la même tendance

Selon les derniers sondages, le Rassemblement national et ses alliés rassemblent 36% des intentions de vote au premier tour. Une proportion que l'on retrouve sur tous les sondages : Opinionway pour CNEWS, Europe 1 et le JDD ; Ifop-Fiducal pour LCI, Sud Radio et Le Figaro, mais aussi Ipsos pour Le Monde et France Télévisions, qui détaille même 32% récoltés pour le RN et 4% additionnels ralliant les votes dirigés vers les candidats républicains alliés au RN.

En embuscade, le Nouveau Front populaire rassemble 28 à 29% des intentions de vote. L’alliance des gauches gagne aussi un point dans sa globalité. Le sondage Ifop-Fiducal ne notifie qu’une augmentation de 0,5%.

La majorité présidentielle derrière stagne à 20% selon Opinionway. Pour l’Ipsos, 19,5% des votants opteraient pour Ensemble et ses alliés, tandis qu'Ipsos-Fiducal comptabiliserait 21% de partisans.

Plus loin, les Républicains et les candidats soutenus ne rassembleraient que 7% des voix en moyenne. Leurs intentions de vote varient, elles aussi, en fonction des sondages, 6,5% pour Ifop-Fiducal, 7% pour Opinionway alors qu'Ipsos référence les votes à hauteur de 8%. Les chiffres de la quatrième force pour les élections législatives restent constants.