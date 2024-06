JO 2024 : Uber proposera des croisières en bateau sur la Seine cet été

En partenariat avec Click&Boat, Uber proposera, entre le 12 juillet et le 3 août, d'embarquer à bord d'un bateau privé pour une croisière d'une durée d'une heure sur la Seine.

Naviguer sur la Seine à bord d’un bateau privé géré par Uber, ce sera bientôt possible. À compter du 8 juillet prochain, il sera possible de réserver une croisière privée sur le fleuve traversant la capitale avec l’application Uber.

Grâce à son partenariat avec Click&Boat, leader européen de la location de bateaux, Uber proposera, entre le 12 juillet et le 3 août, de 15h à 22h, une croisière privée sur la Seine durant une heure. En revanche, le service sera mis en pause du 19 au 27 juillet, en raison de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques.

Une croisière au coeur de Paris

Les engins utilisés par Uber et Click&Boat seront entièrement électriques et conduits par un skipper. Durant la croisière, qui débutera à Pont Marie, les passagers pourront admirer des lieux emblématiques de la capitale, comme Notre-Dame de Paris, le Louvre ou encore le musée d’Orsay, jusqu’au pont Alexandre III et la Tour Eiffel, avant un retour au point d’embarquement.

© Uber



De plus, les usagers, qui pourront embarquer sur le principe du «premier arrivé, premier servi», profiteront de boissons gratuites et de musique à bord de l’embarcation.