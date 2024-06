«Je trouvais cela profondément injuste. L'amour pour son pays ne dépend pas du fait d'avoir ou de ne pas avoir une double nationalité», assure Marine Le Pen, cheffe de file du Rassemblement national, dans La Grande Interview de Laurence Ferrari, ce vendredi sur CNEWS, après les déclarations du député sortant RN, Roger Chudeau.

Le député sortant RN Roger Chudeau a estimé, ce jeudi 27 juin, qu'un membre du gouvernement ne pouvait pas être binational, car cela posait un «problème de double loyauté», prenant l'exemple de l'ancienne ministre de l'Education Najat Vallaud-Belkacem dont la nomination fut «une erreur».

«Najat Vallaud-Belkacem, franco-marocaine, qu'a-t-elle fait ? Elle a détruit le collège public et surtout, elle a voulu instituer au CP des cours d'arabe», a lancé le candidat à sa réelection dans la deuxième circonscription du Loir-et-Cher.

«Un avis qui est totalement contraire au projet du Rassemblement national»

«Je suis un peu estomaqué par le fait que Roger Chudeau puisse exprimer un avis qui est un avis personnel et qui est totalement contraire au projet du Rassemblement national», a déclaré Marine Le Pen lors de la Grande Interview sur CNews.

«Certes, il existe dans un certain nombre de pays une interdiction de la double nationalité et elle peut être totale ou partielle. Des pays comme le Congo, le Japon, l’Autriche ou encore l’Ukraine interdissent la double nationalité avec une nationalité extra-européenne. Nous avons pu, par le passé, envisager cette solution, mais j’ai décidé d’y renoncer il y a plusieurs années», a-t-elle précisé.

Mais Marine Le Pen a décidé d'y renoncer. «Je me suis rendu compte que les binationaux ressentaient comme une forme de suspicion de loyauté à l’égard de la France. Et je trouve ça profondément injuste. L'amour pour son pays ne dépend pas du fait d'avoir ou de ne pas avoir une double nationalité. Et il est vrai qu’il y a énormément de fervents patriotes qui ont la double nationalité», a conclu la présidente du groupe Rassemblement national à l'Assemblée nationale.