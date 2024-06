Législatives 2024 : «Je suis convaincue qu'en cas de victoire du RN, la fonction publique respectera la volonté des Français», affirme Marine Le Pen

«Je suis convaincue qu'en cas de victoire du RN, la fonction publique respectera la volonté des Français», a affirmé ce vendredi sur CNEWS Marine Le Pen.

Questionnée sur l’appel de différentes structures de la fonction publique à résister de l’intérieur en cas de victoire du Rassemblement national, la cheffe de file du parti, Marine Le Pen, a assuré sur CNEWS ce vendredi 28 juin qu’elle était «convaincue» que les organisations administratives «respecteront la volonté des Français», en cas de victoire de son parti les 30 juin et 7 juillet prochains.

Le pays peut-il être bloqué si le Rassemblement national arrive en tête aux élections législatives anticipées ? Depuis le score record du RN aux élections européennes et l’annonce de la dissolution de l’Assemblée nationale par Emmanuel Macron, des appels à «contrer l’extrême droite» ont été lancés par de nombreuses organisations.

«Si le RN arrive au pouvoir, les reculs sociaux seront énormes, la répression terrible», a déclaré la CGT, qui a appelé les Parisiens à se rassembler ce jeudi 27 juin sur la place de la République «pour dire non à l’extrême droite». Mardi 11 juin, le syndicat de la Magistrature partageait sur X un communiqué qui faisait appel à «l’ensemble des magistrates et des magistrats, ainsi que toutes celles et ceux qui participent à l’activité judiciaire, à se mobiliser contre l’accession au pouvoir de l’extrême droite». Des appels qui n’intimident pas la cheffe de file du parti.

Le Syndicat de la magistrature prendra part aux mouvements collectifs d’union et de résistance contre l'accession au pouvoir de l'extrême droite.





Notre communiqué de presse pic.twitter.com/dTHirRSZNk — SMagistrature (@SMagistrature) June 11, 2024

«J’ai une grande confiance dans la fonction publique et dans la haute fonction publique», a expliqué Marine Le Pen à Laurence Ferrari dans La Grande Interview, persuadée qu’il y a «dans cette fonction publique des républicains, des gens qui respectent la règle, des gens qui sont loyaux à l’égard de l’État».

Si la cheffe du Rassemblement national a avoué qu’il existait «quelques exceptions», elle a souligné : «dans leur immense majorité, je suis absolument convaincue que la haute fonction publique et la fonction publique respecteront la volonté des Français».

À quelques jours du premier tour des élections législatives, Marine Le Pen a affiché une confiance absolue en Jordan Bardella.