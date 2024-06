Météo : orages, vents violents… À quoi faut-il s’attendre ce week-end ?

Les Français attendaient avec impatience le retour du beau temps et sont depuis le début de semaine servis. Cependant, le week-end s’annonce orageux et venteux pour une bonne partie de l’Hexagone.

Des normales de saison, et de la pluie. Selon les prévisions de Météo-France, la chaleur, nouvellement arrivée sur le territoire après une longue période de froid, se poursuivra ce week-end mais devrait être accompagnée de quelques mauvaises surprises.

Ce samedi, les températures devraient atteindre les 30° C dans les régions de Bourgogne-Franche-Comté et d’Auvergne-Rhône-Alpes. Tandis que dans le reste du pays, elles avoisineront les 25° C, à l’exception des villes de Biarritz et de Cherbourg-Octeville, qui verront leur température fixée à 19° C.

Aujourd'hui et demain, des orages circulent sur le pays mais c'est samedi qu'ils seront les plus violents.





De forts cumuls de pluie attendus en peu de temps, de fortes rafales (jusqu’à 100 km/h), de la grosse grêle et une activité électrique intense.https://t.co/jZk9wQ9fgS pic.twitter.com/BbaKf4EgQ9 — Météo-France (@meteofrance) June 27, 2024

Mais la grande déception de cette journée sera surtout les orages et les vents violents, qui toucheront une large partie du pays. Car, malgré un début de journée assez généreux, une dégradation s'étendra du côté de la Rochelle et de Bordeaux, ainsi qu’à Bourges et à Auxerre, avant de se manifester dans la capitale. Celle-ci gagnera ensuite la grande majorité du pays et se poursuivra jusque tard dans la nuit.

Un dimanche pluvieux

Si le temps se dégradera dans la nuit, la journée du dimanche devrait elle se montrer bien plus calme sur l’ensemble de l’Hexagone. Les températures devraient osciller entre 15 et 23° C dans la matinée, malgré une concentration de pluie dans le milieu du pays.

L’après-midi, les averses persisteront, mais le mercure devrait lui remonter légèrement, entre 19 et 27° C. La température la plus basse sera de nouveau ressentie à Cherbourg-Octeville et la plus élevée devrait être enregistrée à Ajaccio.