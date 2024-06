Sondage : 36% pour le RN, 28% pour le Nouveau Front populaire, 20% pour Ensemble... Découvrez les intentions de vote des Français pour le premier tour des législatives

À deux jours du premier tour des élections législatives anticipées, un baromètre Opinionway pour CNEWS, Europe 1 et le JDD montre que 36% des Français ont l’intention de voter pour le Rassemblement national et ses alliés. De son côté, le Nouveau Front populaire (28 %) gagne du terrain, tandis que la majorité présidentielle (20 %) stagne.

Le RN maintient son avance à 48 heures du scrutin législatif. Alors que les Français sont invités à se rendre aux urnes pour élire leurs députés, après la dissolution de l’Assemblée nationale prononcée par Emmanuel Macron le 9 juin dernier, un baromètre Opinionway pour CNEWS, Europe 1 et le JDD publié ce vendredi 28 juin a invité les sondés à répondre à la question suivante : «Pour lequel des candidats suivants voteriez-vous dans votre circonscription ?».

Face à cette question, 36% des personnes interrogées ont répondu qu’elles soutiendraient le Rassemblement national et ses alliés, dont les candidats LR soutenant Éric Ciotti. En seconde position se placerait le Nouveau Front populaire, avec 28 % des voix, suivi par le camp présidentiel, avec 20% des suffrages.

Fait notable de ce nouveau sondage : le parti de Marine Le Pen et celui de l'alliance de gauche gagnent 1 point par rapport à la dernière étude réalisée vendredi dernier. Le parti Ensemble, lui, n'avance pas.

Cette hausse est lourde de conséquences pour les autres partis : Les Républicains récolteraient 7% des voix, et ne decolleraient toujours pas. Tout comme les candidats divers droite et du parti Reconquête (2%). Les autres candidats divers gauche, eux, chuteraient d'un 1 point (1%).

Les jeunes derrière le NFP, la majorité préférée par les séniors

Les résultats détaillés du baromètre relatent également que les intentions de vote des 18-24 ans se dirigent majoritairement vers les candidats du Nouveau Front populaire (53%) et du Rassemblement national et ses alliés (26%), tandis que la majorité présidentielle sortante n’obtiendrait que 10% de la part des jeunes.

En revanche, la tendance est différente chez les 50-64 ans, puisqu'elle pencherait largement en faveur du RN et de ses alliés (46%), loin devant le Nouveau Front populaire (21%) et le parti Ensemble (16%).

On observe d'ailleurs que ce dernier ne prend la tête qu'avec la catégorie des plus de 65 ans (34%), légèrement devant le RN et ses alliés (31%).

Les votes des élections européennes ne devraient pas se perdre lors du premier tour des législatives, puisque 83% des votants en faveur du RN prévoient de nommer un candidat du parti de Jordan Bardella et de ses alliés pour les représenter. La fidélité est plus importante chez La France insoumise : 84% des électeurs ayant soutenu Manon Aubry le 9 juin dernier envisageraient de voter pour un candidat du Nouveau Front populaire. Du côté du parti présidentiel, 79% des partisans de Valérie Hayer songeraient à opter pour un postulant de la majorité sortante.

À noter que plus de 410.000 citoyens résidant hors de France ont déjà voté en ligne, selon les informations du ministère des Affaires étrangères.

Un scrutin à deux tours

Pour rappel, l'élection se fera au scrutin uninominal majoritaire à deux tours dans 577 circonscriptions. Pour être élu au premier tour, un candidat doit obtenir non seulement plus de 50% des suffrages exprimés, mais aussi un nombre de voix au moins égal à 25% du nombre des électeurs inscrits.

Si aucun des candidats ne remplit ces conditions, les deux arrivés en tête sont automatiquement qualifiés pour un second tour, prévu le 7 juillet. Et ceux qui dépassent 12,5% des inscrits, même en troisième ou quatrième position, peuvent se maintenir également. Le jour du second tour, celui qui remportera le plus de voix sera élu, quelle que soit la participation.

*Sondage réalisé par questionnaire auto-administré en ligne, les 25 et 26 juin 2024, sur un échantillon de 1.035 personnes inscrites sur les listes électorales, issu d’un échantillon représentatif de 1.115 personnes âgées de 18 ans et plus selon la méthode des quotas.