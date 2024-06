Alpes : cinq randonneurs chutent mortellement en deux jours

Cinq hommes ont trouvé la mort entre mercredi et vendredi dans les Alpes. Les secours ont mis en garde contre la pratique de l'alpinisme et la randonnée dans les conditions météorologiques actuelles.

Week-end sanglant en montagnes. Pas moins de cinq alpinistes ou randonneurs ont trouvé la mort dans les Alpes, dans le massif du Mont-Blanc depuis mercredi. Les secours italiens et français ont appelé à une forte vigilance dans la région.

Ceux du Val d’Aoste ont expliqué être intervenus mercredi auprès d’un alpiniste qui a chuté à 2.800 m d'altitude sur le glacier de Miage. «L'alerte a été donnée par ses compagnons qui l'ont vu glisser dans un ravin. L'alpiniste est décédé, ses camarades sont indemnes», ont ajouté les secours.

Jeudi c’est un Taïwanais âgé d’une trentaine d’années qui a trouvé la mort à plus de 3.000 m d'altitude sur l’Aiguille du Midi, indique le Peloton de Gendarmerie de Haute-Montagne (PGHM) de Chamonix. Le même jour, dans la soirée un Polonais est mort dans le Couloir du Goûter. Un ressortissant tchèque a quant à lui trouvé la mort dans le secteur du col de la Croix du Bonhomme, au sud du massif du Mont-Blanc, a précisé le capitaine de la gendarmerie de Haute-Montagne de Savoie, Stéphane Narbaud. Enfin, vendredi, un randonneur a été retrouvé dans une pente herbeuse en Haute-Maurienne.

Des pratiques à risques

Le capitaine Stéphane Narbaud a alerté contre les dangers des activités de haute montagne dans un contexte de fortes neiges. «Nous voyons beaucoup d'accidents ces derniers jours parce qu'il y a eu un fort enneigement en altitude cet hiver et qu'il reste une quantité importante de neige à plus de 2.000 mètres, a-t-il déclaré. Ça obstrue une partie des sentiers. En essayant de les contourner, les gens se perdent et glissent».

Dans le même temps, la préfecture de Haute-Savoie a rappelé quelques règles de sécurité. «Il serait raisonnable de différer ses projets de sorties en montagne afin de bénéficier de conditions plus propices à la pratique de l’alpinisme et des activités de pleine nature».