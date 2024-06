Journée mondiale contre l'abandon des animaux de compagnie : la Marche des Croquettes repart ce samedi pour soutenir nos amis à quatre pattes

L’abandon d’animaux de compagnie est un fléau qui se répand tristement et pour lutter contre cela, Solidarité Peuple Animal organise ce samedi 29 juin une nouvelle «Marche des Croquettes», à Paris. Un moyen de dénoncer ces agissements cruels, à l’occasion de la Journée mondiale contre l’abandon.

Un animal de compagnie est abandonné toutes les deux minutes en France. Un bilan dramatique, qui laisse comprendre que beaucoup de Français n’ont pas encore conscience de la gravité de cet acte.

Pour le collectif Solidarité Peuple Animal, lutter contre l’abandon est une véritable nécessité, d’où l’intérêt d’organiser une marche afin de sensibiliser le public et d’aider les refuges et les associations. On dénombrerait en France pas moins de 300.000 abandons par an, provoquant une véritable saturation pour les associations qui ne peuvent presque plus recueillir nos amis à quatre pattes ainsi qu’assurer leur prise en charge.

Solidarité Peuple Animal organise donc une nouvelle «Marche des Croquettes» qui commence ce samedi, à l'occasion de la Journée mondiale contre l'abandon.

Un trajet adaptable à chacun

Le principe de la Marche des Croquettes est simple : chaque kilomètre parcouru par un marcheur devient un repas offert à un animal. Il suffit donc de s’inscrire sur le site marchedescroquettes.com, de choisir la distance souhaitée, entre 2, 10 et 25 km, puis de remplir un formulaire et de payer des frais d’inscription à hauteur de 5 euros par personne.

Le rendez-vous est donné à 10h sur la place Georges Moustaki, dans le 5e arrondissement de la capitale. Les inscriptions sont donc obligatoires afin de comptabiliser le plus précisément possible le nombre de repas attribués aux animaux. Cette initiative reposant sur le principe de l’engagement de chacun et sur la confiance, la Marche virtuelle se poursuivra durant l’été et se clôturera le 15 septembre, lors de l’évènement de la Woofest, à Bertichères en région parisienne.

Pour faire entendre le plus possible leurs actions, le collectif Solidarité Peuple Animal a organisé une action coup de poing. Pas moins de 720 peluches d’animaux ont été déposées sur la place de la République. Une façon de matérialiser leur combat. Ces peluches seront symboliquement adoptables tout au long de la journée contre un don.