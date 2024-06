Marche des fiertés : par où passera le défilé ce samedi à Paris ?

En cette veille des législatives, des milliers de personnes défileront dans les rues de la capitale dans le cadre de la Marche des fiertés. En 2024, cette dernière sera dédiée à la transolidarité. Voici son parcours.

«Le samedi 29 juin, L’inter-LGBT appelle à investir l’espace public et faire de la Marche des Fiertés de Paris et d’Île-de-France une marche contre la transphobie, une marche pour les transolidarités, en France, en Europe, dans le monde entier». Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, l'inter-LGBT, qui regroupe une soixantaine d'associations a lancé le coup d’envoi de l’événement qu’il organise depuis plus de dix ans.

Selon les autorités, jusqu’à 80.000 personnes seront attendues à Paris, dans un contexte d’élections législatives où le Rassemblement national se place comme favoris depuis la dissolution de l’Assemblée nationale par Emmanuel Macron.

Selon la carte de l’événement publié sur les réseaux sociaux par l'inter-LGBT, le cortège partira à 13h30 de la porte de la Villette et terminera sa course place de la République. Entre temps, le défilé longera les avenues Corentin Cariou et de Flandre, puis, passera par la rue du Faubourg Saint-Martin, avant de rejoindre le boulevard Magenta dans le dixième arrondissement.

Un concert au programme

À noter que des prises de parole seront prévues à 13h, avant le départ des manifestants.

Afin de clôturer la journée, le podium de la Marche réunira Eddy de Pretto, Bilal Hassani, Desire, Louïz ou encore la drag queen Piche dans le cadre d’un concert qui se déroulera place de la République entre 16h30 et 22h.

Selon le ministère de l'Intérieur, les atteintes envers les personnes LGBTQ+ ont augmenté de 13% en 2023 en France par rapport à 2022, avec même un bond de 19% pour les crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie.

Dans ce contexte, de nombreuses associations ont appelé leurs adhérants à voter contre le Rassemblement national et pour «des partis qui mettent nos droits et nos revendications dans leurs priorités».