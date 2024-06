Orages, grêle, vent... : les images impressionnantes des intempéries en France

De puissants orages ont frappé la France ce samedi, notamment l'est du pays. Ces intempéries ont donné lieu à des images très impressionnantes, notamment celle d'un arbre qui a explosé à cause de la foudre dans les Deux-Sèvres.

De veritables scènes de chaos ont été observées en France ce samedi, dans différentes régions. Les puissants orages qui ont frappé le pays ont donné lieu à des images exceptionnelles.

Un arbre pulvérisé dans les Deux-Sèvres

Dans les Deux-Sèvres, plus précisemment dans la commune d'Augé, un arbre a été très violemment frappé par la foudre. L'arbre a explosé sous la violence de l'impact.

Vidéo spectaculaire d'un arbre littéralement pulvérisé par la foudre à Augé dans les Deux-Sèvres ce samedi après-midi ! (© Benjamin Estrade) pic.twitter.com/wN0ZCNJtYj — Météo Express (@MeteoExpress) June 29, 2024

La circulation devenue quasiment impossible par endroit

Vers Gaillac, dans le Tarn, un automobiliste a partagé une vidéo on l'on ne voit quasiment plus la route, rendant la circulation automobile très dangereuse.

Les orages sont diluviens dans le Tarn avec parfois 50 à 80 mm de pluie cet après-midi ! La circulation est dangereuse, ici vers Gaillac. (© Jp Salvi) pic.twitter.com/DMmqHNath4 — Météo Express (@MeteoExpress) June 29, 2024

Près de Troyes (Aube), les intempéries ont fait de gros dégâts sur un axe routier, avec notamment des branchages en plein milieu des routes.

L’orage attendu est arrivé dans le département de l’Aube, avec des chutes d’arbres https://t.co/nJNhKf5ahe pic.twitter.com/RYz2zyqHAn — L' Est-éclair (@lesteclair) June 29, 2024

L'orage qui a circulé entre le nord-est de l'Yonne et l'Aube a produit des rafales de vent de 100 à 130 km/h ! De nombreux dégâts sont signalés, ici vers Troyes. (via @NanceAlexandre) pic.twitter.com/GJncRu63Xf — Météo Express (@MeteoExpress) June 29, 2024

Le vent a soufflé et de la grêle est tombée

Encore à Troyes, où les orages ont été particulièrement puissants, des images ont montré le vent souffler très violemment, affaiblissant de nombreux arbres menaçant de tomber.

Un violent orage a frappé Troyes avec une rafale à 107 km/h ! Un peu plus tôt, on a mesuré 130 km/h à Tonnerre dans l'Yonne ! (© Aurelie Lambert Ackah) pic.twitter.com/LHTsFCEvOM — Météo Express (@MeteoExpress) June 29, 2024

En plus du vent des orages et du vent, la Haute-Marne et la Lorraine, ont eu de forts épisodes de grêle.

Des orages accompagnés de grêle circulent entre la Haute-Marne et la Lorraine. Images de Doulaincourt-Saucourt ce samedi soir. (© Geoffroy Bourcelot) pic.twitter.com/vFZHsvQouF — Météo Express (@MeteoExpress) June 29, 2024

D'impressionnants arcus dans le ciel

Dans différentes régions de France, d'impressionnants arcus se sont formés dans le ciel, comme à Saint-Avold (Moselle) ou encore Saint-Germain-des-Champs (Yonne).

Les orages les plus forts se décalent vers la Lorraine ce samedi soir. Arcus impressionnant à Saint-Avold en Moselle ! (© Isabelle Chanty via Meteolor') pic.twitter.com/lt68Bs8gGP — Météo Express (@MeteoExpress) June 29, 2024

Une violente ligne orageuse s'organise en Bourgogne, ici à Saint-Germain-des-Champs dans l'Yonne. À l'avant, de violents orages de grêle éclatent en Haute-Marne. (© Mélanie Lamarre Goussot via @meteo_89) pic.twitter.com/v8GFOZSgBE — Météo Express (@MeteoExpress) June 29, 2024