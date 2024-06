Orages : voici les 14 départements en vigilance orange ce dimanche

Météo-France a placé 14 départements en vigilance orange orages ce dimanche. Des pluies, localement orageuses, sont prévues avant de s'estomper hors des frontières.

Prudence dans le nord-est. Les Ardennes, la Marne, l'Aube, la Meuse, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, les Vosges, la Haute-Saône, le Doubs, le Jura, le territoire de Belfort, le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle ont été placés en vigilance orange orages par Météo-France ce dimanche.

©Météo-France

Il conviendra d'être particulièrement attentif compte tenu de l’étendue géographique et de l’intensité des phénomènes prévus.

En effet, sur le Grand-Est, les orages seront particulièrement virulents, avec la possibilité de cumuls de pluie de 50 à 80 mm en peu de temps, des rafales de vent entre 100 à 120 km/h ponctuellement et des grêlons pouvant par endroits atteindre ou dépasser les 5cm, en plus d’une activité électrique intense.

Ailleurs, ce sera le retour au calme avec des nuages et un soleil plus franc près de la Méditerranée. L'après-midi, le risque orageux persistera en Rhône-Alpes et des averses seront encore possibles du Grand-Est au Massif central.

Les températures continueront de baisser sur la majeure partie du pays. Il fera entre 10 et 15 degrés sur le quart nord-ouest, 14 et 19 degrés ailleurs. L’après-midi, il est attendu 22 à 25 degrés sur la plupart des régions, avec une maximale de 32 sur la Côte d’Azur.