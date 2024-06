Orages : voici les 24 départements placés en vigilance orange ce samedi soir

Météo-France a placé 24 départements en vigilance orange orages ce samedi soir. Il va pleuvoir sur la quasi-totalité du pays.

Après une semaine marquée par l'arrivée de températures estivales, la météo s'est dégradée en France ce samedi 29 juin. Après une journée marquée par de la pluie et des orages, Météo-France a décidé de placer 24 départements en vigilance orange pour orages ce samedi soir. Alors que la quasi-toatlité du pays était en vigilance jaune, la situation se calme dans le sud et dans la partie ouest.

Sont concernés : l’Ain, l’Allier, les Ardennes, l’Aube, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Puy-de-Dôme, la Loire, le Rhône, le Cher, la Côte-d'Or, le Doubs, la Haute-Marne, la Haute-Saône, le Jura, la Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, la Nièvre, la Saône-et-Loire, le Territoire de Belfort, les Vosges et l’Yonne.

Selon les prévisions de Météo-France, la soirée sera agitée dans l'est. Demain, les orages devraient perdre encore un petit peu de terrain, même s'ils menaceront toujours l'est du territoire. De fortes rafales de vents pourraient accompagner ces nuages, en plus d'épisodes de grêle.

Des températures élevées sont attendues pour cette fin de semaine dans le pays, avec un thermomètre allant de 13° C à 25° C en matinée, et variant entre 19° C et 32 °C dans le courant de l’après-midi et sur l’ensemble du territoire national.