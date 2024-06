Orages : voici les 31 départements placés en vigilance orange ce samedi

Météo-France a placé 31 départements en vigilance orange orages ce samedi. La quasi totalité du pays est principalement touchée par un risque d'intempérie.

Après une semaine marquée par l'arrivée de températures estivales, la météo se dégrade en France ce samedi 29 juin. À tel point que Météo-France a décidé de placer 31 départements en vigilance orange pour orages. Seulement neuf départements restent sans vigilance particulière.

©Météo France

Sont concernés : l’Ain, l’Allier, les Ardennes, l’Aube, l’Aveyron, le Bas-Rhin, le Cantal, la Charente, la Charente-Maritime, le Cher, la Côte-d'Or, les Deux-Sèvres, le Doubs, la Gironde, la Haute-Marne, la Haute-Saône, la Haute-Savoie, le Jura, les Landes, le Lot, la Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, la Nièvre, la Saône-et-Loire, le Tarn, le Territoire de Belfort, la Vienne, les Vosges et l’Yonne.

D'après les prévisions de Météo-France, la matinée sera agitée dans le sud-ouest, puis les cellules orageuses devraient se déplacer vers le nord-est en traversant le pays. De fortes rafales de vents pourraient accompagner ces nuages, en plus d'épisodes de grêle.

Des températures élevées sont attendues pour cette fin de semaine dans le pays, avec un thermomètre allant de 13° C à 25° C en matinée, et variant entre 19° C et 32 °C dans le courant de l’après-midi sur l’ensemble du territoire national.