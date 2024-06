Vol à main armée dans une bijouterie à Rennes : de la marchandise dérobée et une femme blessée 

Un vol à main armée a été commis ce samedi dans une boutique spécialisée dans le rachat de bijoux à Rennes. Une victime a été hospitalisée après avoir été poignardée.

Scène d’une rare violence dans une boutique spécialisée dans le rachat de bijoux à Rennes. Un homme a violenté une employée du magasin avant de dérober de l’or et des bijoux.

Il s’est présenté une première fois à l’ouverture du magasin «comptoir or/argent», située au 8 rue de Tronjolly, à 10h sans doute pour faire un repérage. Il est revenu vers 11h15, 11h30 et s’est assis au bureau avant d’être violent avec l’employée. Il l’a mise au sol et lui a donné deux coups de couteau (bras et flanc gauche). La victime est hors de danger mais à tout de même été hospitalisée d'après les informations de CNEWS.

Le voleur est reparti avec de la marchandise (bijoux, or) pour une valeur qui reste à évaluer mais qui pourrait être comprise entre 5 000 et 10 000 euros. Une enquête criminelle a été ouverte. Il n’y a à ce stade aucune interpellation.