Élections législatives 2024 : les réactions des politiques s'enchaînent à l'annonce des résultats du 1er tour

Les réactions s’enchaînent. Les résultats du premier tour des élections législatives arrivent et les politiques réagissent déjà.

Crédité de 34% des voix, le Rassemblement national a salué sur son compte X sa victoire. «Ce soir, nous sommes le premier parti de France : merci ! Le 7 juillet, nous pouvons obtenir la majorité absolue, alors : mobilisation générale pour la victoire ! Si le peuple vote, le peuple gagne !», ont-ils écrit.

Cheffe de file des députés RN lors de la dernière législature, Marine Le Pen a demandé aux électeurs à donner à son parti une majorité absolue pour «que Jordan Bardella soit nommé Premier ministre dans huit jours».

Le président de la République a rapidement réagi à la victoire du Rassemblement national selon les estimations du premier tour. Emmanuel Macron a appelé dans une déclaration écrite à une union, estimant que «face au Rassemblement national, l’heure est à un large rassemblement clairement démocrate et républicain pour le second tour».

Une seule chance de sauver notre démocratie : un désistement des candidats arrivés en 3ème position quand le RN est en tête. À mes amis de la majorité présidentielle : le Nouveau Front Populaire n’est pas que LFI et LFI n’est pas que Mélenchon. Le dépassement, c’est maintenant.

Une position qui n'est en revanche pas celle de son ancienne ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, qui a appelé sur X à «sauver notre démocratie» via «un désistement des candidats arrivés en 3e position quand le RN est en tête». Cette dernière ajoute à l'attention de ses «amis de la majorité présidentielle : le Nouveau Front populaire n’est pas que LFI et LFI n’est pas que Mélenchon. Le dépassement, c’est maintenant».

Pour les Républicains, le parti a annoncé sur X qu’il n’entendait pas orienter le vote de leurs électeurs. «Là où nous ne sommes pas présents au second tour, considérant que les électeurs sont libres de leur choix, nous ne donnons pas de consigne nationale et laissons les Français s’exprimer en conscience», ont-ils écrit dans leur communiqué de presse.

À gauche, la patronne des Écologistes, Marine Tondelier a appelé de son côté à la «contruction d’un nouveau front républicains» contre le Rassemblement national. Le chef de file des insoumis, Jean-Luc Mélenchon, a quant à lui demandé aux candidats du Nouveau front populaire de se retirer en cas de triangulaires où ils seraient en troisième position derrière le RN et un autre parti.

En cas de triangulaire, si le Rassemblement national est en tête et que nous sommes troisième, nous retirerons nos candidatures.





Notre consigne est simple, directe et claire : pas une voix, pas un siège de plus pour le RN.#ElectionsLegislatives2024 #NouveauFrontPopulaire pic.twitter.com/YlmngUt20z

— Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) June 30, 2024