Elections législatives 2024 : quelles sont les consignes de vote données par les partis après la victoire du RN ?

Depuis l’annonce des résultats provisoires, au cours desquels le Rassemblement national (RN) et ses alliés sont arrivés en tête du premier tour des élections législatives avec 34% des voix, des consignes de vote ont été données par les différents partis.

Le président de la République Emmanuel Macron a été parmi les premiers à réagir à la «dégringolade» de la coalition Ensemble pour la République (majorité présidentielle) et à la victoire du Rassemblement national. Saluant une «volonté de clarifier la situation politique» expliquée au premier tour, le chef de l’Etat a appelé à un «large rassemblement clairement démocrate et républicain pour le second tour» contre le RN. Un avis appuyé par le premier ministre Gabriel Attal qui a martelé que «pas une voix ne doit aller en faveur du Rassemblement national» et de poursuivre «l'enjeu de ce second tour est de ne pas donner de majorité absolue» au RN au Palais Bourbon. Il a appelé au «désistement de nos candidats dont le maintien en troisième position aurait fait élire un député Rassemblement national face à un autre candidat qui défend comme nous les valeurs de la République», sans toutefois désigner clairement un report des voix vers les candidats Nouveau Front populaire dans ces cas.

À son tour, le chef des Insoumis Jean-Luc Mélenchon a expliqué qu’en cas de triangulaire, la France insoumise (LFI) «retirera» ses candidatures dans les circonscriptions où elle est arrivée en 3e position et où le RN est en tête en vue du second tour des élections législatives qui aura lieu dimanche 7 juillet prochain.

Des appels au désistement

«Nulle part nous ne permettrons au RN de l'emporter. (...) Notre consigne est simple, directe et claire. Pas une voix, pas un siège de plus pour le RN», a exhorté le leader Insoumis.

Même son de cloche du côté de la cheffe des Écologistes Marine Tondelier. À l’issue de la victoire du Rassemblement national lors du premier tour, celle-ci a appelé à «construction d’un nouveau front républicain», interpellant directement le camp d’Emmanuel Macron.

«Il serait incompréhensible que certains continuent à ne pas faire la différence entre la gauche et l'extrême droite», a-t-elle déclaré, appelant les «responsables politiques centristes» au «désistement si vous êtes troisièmes dans les triangulaires, et si vous n'êtes pas qualifiés au second tour, appel à voter pour un candidat qui défende les valeurs républicaines».

De son côté, le parti Renaissance a appelé, dans un communiqué, à «faire battre le Rassemblement national en faisant le choix de candidats défendant clairement et sans ambiguïté les valeurs de la République».

«Dans d’autres circonscriptions, notamment celles où nos candidats sont arrivés en 3e position, nous nous désisterons au profit des candidats en mesure de battre le Rassemblement national et avec qui nous partageons l’essentiel : les valeurs de la République», a écrit le parti présidentiel Renaissance.

«Face à la menace d’une victoire de l’extrême-droite, nous appelons toutes les formations politiques à agir en responsabilité et faire de même», a poursuivi Renaissance.

L’ex-Premier ministre, Edouard Philippe, a appelé les candidats Horizons arrivés 3e à se retirer pour éviter l’élection de députés RN ou LFI.

«En cohérence avec cette position, je proposerai aux candidats Horizons arrivés troisièmes, qui pourraient, par leur présence au second tour, sans espoir de victoire, favoriser l'élection d'un candidat des extrêmes, de se retirer au profit des candidats, des partis avec lesquels nous partageons les mêmes exigences démocratiques et républicaines», a-t-il dit.

