PEAC : quel est ce nouveau plan épargne à destination des moins de 21 ans lancé ce 1er juillet ?

Le plan épargne avenir climat (PEAC) entrera en vigueur en France à compter du 1er juillet et permettra aux moins de 21 ans d'épargner sans impact de l'État sur les taux.

Un nouveau plan d’épargne attractif et destiné aux jeunes. À compter de ce lundi 1er juillet, le plan épargne avenir climat (PEAC) sera disponible au sein des établissements bancaires français.

Ce nouveau produit d’épargne, initié par la loi industrie verte promulguée le 23 octobre dernier, cible exclusivement les jeunes de moins de 21 ans résidant sur le territoire français et dont les fonds sont destinés à financer la transition écologique.

Contrairement aux livrets d’épargne classiques comme le Livret A ou au Livret de développement durable et solidaire, le PEAC permet à ses souscripteurs d’investir en épargne sur des actions ou des obligations. Un procédé qui se rapproche d’un plan épargne actions (PEA) ou d’un plan épargne retraite (PER).

Un plan d'épargne avantageux sur la fiscalité

Comme de nombreux plans d’épargne, ce dernier possède plusieurs limites, aussi bien en termes de versements numéraires, qui est de 22.950 euros, qu’en âge (avec une fermeture automatique à 30 ans).

Il sera possible d’accéder aux fonds après la fin d’une période de blocage de 5 ans, qui débute à partir de la majorité, à 8 ans. En revanche, il sera impossible d’effectue de nouveaux versements sur le PEAC une fois qu’un retrait a été effectué.

Au niveau fiscal, le PEAC se montre attractif pour les plus jeunes, puisque les gains et les plus-values réalisés ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.