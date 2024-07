Brevet 2024 : à quelle date les résultats seront-ils disponibles ?

Les épreuves écrites du Diplôme national du brevet ont commencé ce lundi 1er juillet et se poursuivront mardi. Selon leur académie, les collégiens auront leurs résultats du 8 au 12 juillet.

L'estomac sans doute un peu noué, quelque 860.000 collégiens passent les épreuves écrites du Diplôme national du brevet (DNB), ces lundi 1er et mardi 2 juillet. Les résultats leur seront communiqués assez rapidement après cela, à partir du 8 et jusqu'au 12 juillet, selon les académies.

Les collégiens de Mayotte seront les premiers à connaître leurs notes, le 8 juillet à partir de 13h, tandis que les académies de Clermont-Ferrand, Créteil, Lille, Paris ou encore Versailles devront attendre le dernier jour, le 12 juillet. La date et l'horaire de publications des résultats pour chaque académie peuvent être consultés sur le site de l'Education nationale.

Ce lundi, les candidats au DNB vont d'abord passer les épreuves écrites de français et mathématiques, avant de se pencher sur celles d'histoire-géographie et de sciences mardi.

#DNB | Les épreuves du diplôme national du brevet auront lieu lundi 1er et mardi 2 juillet !





