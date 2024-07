Brevet des collèges : Jour J pour les épreuves qui démarrent ce lundi 

Ce sont près de 860.000 collégiens qui passeront leur brevet des collèges ce lundi et mardi. Ils commenceront par les épreuves de français et de mathématiques, avant d’enchaîner le lendemain avec celles d'histoire-géographie et de sciences.

L’heure du mal de ventre et du stress est arrivé pour les quelque 858.409 collégiens qui s’apprêtent à passer le brevet des collèges ces lundi 1er et mardi 2 juillet.

Les candidats commenceront par les épreuves écrites de français et de mathématiques ce lundi, puis plancheront sur l’histoire-géographie et les sciences (physique-chimie, sciences de la vie et de la terre, technologie) ce mardi, avant enfin de pouvoir profiter des vacances.

Les résultats seront publiés au plus tard le 11 juillet.

Les épreuves finales comptent autant que le contrôle continu

Le brevet est noté sur 800 points au total : 400 points de contrôle continu et 400 autres pour les épreuves finales. Il faut obtenir la moyenne pour le valider, sachant que le français et les mathématiques sont évalués sur 100 points, l'histoire-géographie et les sciences sur 50 points.

Les élèves sont également soumis à une épreuve orale, étalée sur une période allant de la mi-avril à la fin des épreuves écrites. Cette dernière est évaluée sur 100 points et doit permettre d'évaluer l'expression orale des candidats au cours d'un entretien individuel de quinze minutes (cinq minutes d'exposé et dix minutes d'entretien).

Tous feront de leur mieux pour valider ce diplôme, qui atteste des connaissances et compétences acquises en fin de collège, à l'issue de la classe de troisième, mais ne conditionne pas le passage en Seconde. Il dépend lui de l’avis du conseil de classe. Une situation qui pourrait changer l’année prochaine.

bientôt un sésame obligatoire pour rentrer en seconde ?

Tel qu’il est actuellement, le brevet des collèges ne conditionne en effet en aucun cas l’entrée d’un élève en seconde, puisque c’est le conseil de classe qui rend son verdict. Le Premier ministre, Gabriel Attal, entendait toutefois il y a quelques mois réformer l’examen, pour le rendre plus difficile et, surtout, renforcer son impact.

«Les élèves en difficulté et qui n’obtiendront pas leur brevet ne feront pas leur entrée en seconde l’année suivante, mais rejoindront une classe ‘prépa-lycée’ pour consolider leur niveau, rattraper leur retard et être mieux armés pour la suite», avait-il déclaré en décembre dernier.

Cette obligation de valider son brevet pour entrer en seconde serait une formule inédite.

Les textes prévoyant cette réforme, qui devaient être examinés lors d’un conseil supérieur de l’éducation (CSE) le 4 juillet, «ont été retirés», indique Sophie Vénétitay, secrétaire générale du Snes-FSU, principal syndicat des collèges et lycées à l'AFP. «Nous n’avons donc toujours pas l’architecture du nouveau brevet»

Reste à savoir si cette piste sera approfondie par le nouveau gouvernement formé à la suite des élections législatives anticipées, dont le résultat final est attendu dimanche 7 juillet.