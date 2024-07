Crues : la Haute-Marne maintenue en vigilance orange, dix autres départements en jaune

Malgré le retour du soleil et des températures estivales, dix départements ont été placés en vigilance jaune pour crues ce lundi. La Haute-Marne est en alerte orange.

Prudence. Selon les dernières prévisions de Météo-France, dix départements ont été placés en vigilance jaune pour crues ce lundi. La Haute-Marne est quant à elle en alerte orange pour crues.

@VigiMeteofrance 01 juillet





Pour lundi 01 juillet 2024 :



1 département en Vigilance orange





Pour mardi 02 juillet 2024 :



1 département en Vigilance orange





Restez prudents et informés :https://t.co/JGz4rTUvHP pic.twitter.com/URcldqi17a — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) July 1, 2024

Les zones concernées par la vigilance jaune sont ainsi localisées dans l’Est, le centre et le Sud-Ouest de l’Hexagone. Il s’agit des Ardennes, de la Marne, de la Meuse, du Bas-Rhin, des Vosges, de la Haute-Saône, du Cher, de l’Indre, de l’Isère et de la Savoie.

Les départements du Sud-Est que sont les Hautes-Alpes, Alpes de Haute-Provence, Var et Alpes-Maritimes sont eux placés en vigilance jaune pour orages.

«La première semaine de juillet s'annonce nuageuse avec en prime du vent en Méditerranée et des températures un peetit peu fraîches pour la saison», annonce CNEWS dans son bulletin météo.

DES TEMPERATURES ENTRE 19 °c ET 28 °C

«Le ciel reste chargé par blocage sur le relief et le piémont pyrénéens le matin avec des pluies faibles». «L'après-midi, le temps devient variable sur une grande partie du pays avec quelques ondées, notamment près du Massif central. Le temps reste ensoleillé sur le pourtour méditerranéen sous un mistral et une tramontane soufflant de 60 à 80 km/h», a précisé la société.

Côté températures, les minimales seront comprises entre 14 et 18 °C sur la moitié nord, entre 16 et 23 °C au sud. Les maximales seront iront entre 19 et 22 °C au nord et 21 et 28 °c au sud», a indiqué Météo-France.