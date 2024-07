Élections législatives 2024 : «Ils sont fous ces Français», «Un drame en deux actes»... Les réactions de la presse internationale après le premier tour

De nombreux médias étrangers ont commenté les résultats du 1er tour des élections législatives française, ce dimanche 30 juin, après la percée historique du Rassemblement national, mettant en avant notamment Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, grands perdants de la soirée électorale.

Un résultat historique commenté à travers le monde. Au lendemain du 1er tour des élections législatives, qui se tenait ce dimanche, les médias étrangers ont largement commenté les résultats, qui ont vu le Rassemblement national et ses alliés arriver en tête du scrutin (33,15%), devant le Nouveau front populaire (27,99%).

«Tout sourire», «combative»… Voici les adjectifs utilisés par le quotidien italien La Repubblica pour qualifier Marine Le Pen après sa victoire dans son fief d’Hénin-Beaumont, mais surtout après le succès du RN au premier tour de ces élections législatives. Cette dernière est affublée du bicorne de Napoléon en une, accompagnée du commentaire «NapoLe Pen», afin de mettre en avant son coup de force lors de ces élections.

Dans le Jerusalem Post, c’est notamment la question des Français de confession juive qui est abordée. Dans son éditorial, le journal israélien estime que «les enjeux pour ses citoyens juifs et ses relations avec Israël sont élevés», notant également la performance du RN, qui a connu «une transformation remarquable», et «son soutien ferme à Israël et son opposition véhémente à l’antisémitisme».

En Espagne, le quotidien espagnol Diari de Tarragona a titré sa une avec une référence à la phrase mythique d’Obélix, «Ils sont fous ces Français», et un dessin du personnage emblématique de Goscinny et Uderzo, en larmes.

Emmanuel Macron dans le viseur de la presse étrangère

Du côté du journal espagnol El Pais, on estime notamment que «Jean-Luc Mélenchon avec son agitation permanente, son opposition destructrice et ses ambiguïtés sur des questions comme l’antisémitisme, a fait fuir l’électeur modéré» et que l’unité contre le RN et ses alliés est «clairement la seule stratégie possible pour tous ceux qui rejettent un éventuel gouvernement Le Pen».

«Oh mon Dieu !». Ce sont avec ces mots, écrits en français, que le quotidien grec Ta Nea a titré sa une du jour, qualifiant le résultat de «séisme pour la France et l'Europe». «Si Marine Le Pen domine la France, alors toute l'Europe devra avoir peur», ajoute-t-il.

En Allemagne, Der Spiegel pointe du doigt Emmanuel Macron après cette déroute d’Ensemble, qui n’a récolté que 20,04% des suffrages : pour le quotidien allemand, le président français est un «enfant offensé et rebelle» à l’origine d’une crise politique majeure en France.

Pour sa part, le Tagesspiegel a évoqué dans son édition du jour «un drame français en deux actes» et la possibilité de voir naître de «solides coalitions» afin de faire barrage au Rassemblement national.

Enfin chez nos voisins belges, De Standaard charge également le chef de l’État et estime que «le pari fou d’Emmanuel Macron se retourne contre lui», trois semaines après avoir dissous l’Assemblée national au terme d’une première déroute lors des élections européennes.