Elections législatives 2024 : un sénateur LR veut mettre fin aux désistements

Le sénateur LR des Bouches-du-Rhône Stéphane Le Rudulier entend déposer une proposition de loi visant à interdire les désistements entre les deux tours des élections législatives et départementales.

Une proposition qui tombe à pic. À quelques jours du second tour des élections législatives, Stéphane Le Rudulier, a déposé une proposition de loi pour interdire les désistements de candidats dans l'entre-deux-tours des élections législatives et départementales.

Selon le parlementaire, cette loi permettrait de contrer «l'aversion des Français pour la vie politique». Le sénateur LR des Bouches-du-Rhône explique que les désistements entre les deux tours des élections législatives et départementales «fourvoient et fragilisent la démocratie», rapporte Le Figaro.

Dimanche soir, le sénateur expliquait sur son compte X qu'il condamnait «la stratégie de désistement entre les deux tours, la démocratie ne peut plus prêter le flanc à des tripatouillages électoraux et des arrangements antidémocratiques».

Une seule consigne Pas une voix pour le Nouveau Front Populaire ! #legislative2024





Stop aux magouilles aucun désistement !





Je salue le courage des candidats LR et appelle à faire barrage à tous les candidats du Front Populaire.





Les candidats LR des Bouches-du-Rhône ont mené… — Stéphane Le Rudulier (@slerudulier) June 30, 2024

«Protéger le choix des électeurs»

Le texte présenté par Stéphane Le Rudulier s'intitule : «Protéger le choix des électeurs lors du second tour et sanctuariser la démocratie», et il y explique son idée plus en détails : «Concrètement, la présente proposition de loi supprime la formalité de dépôt de candidature avant le second tour. L'accès au second tour des candidats remplissant les conditions nécessaires devient ainsi automatique», précise l'élu.

Depuis le résultat du premier tour des élections législatives, de nombreux candidats arrivés en troisième position ont annoncé leur désistement avec pour objectif de faire barrage à l'un des candidats arrivé devant eux. Selon Stéphane Le Rudulier, cette manœuvre politique, qui existe depuis bien longtemps, est l'une des causes du désamour des Français pour la politique : «Le principe même de désistement suscite chez les Français incompréhension et révulsion. Se faire battre à deux points près, à cause de magouilles, cela tue la démocratie, installe un malaise et provoque un écœurement», ajoute-t-il.

Cette proposition intervient donc à un moment stratégique. En effet, une telle loi ne sera pas votée avant la constitution d'une nouvelle Assemblée nationale mais le moment choisi pour la présenter n'est pas anodin.

En plein pendant l'entre-deux-tours des élections législatives qui sont marquées par de nombreux désistements de candidats à travers le pays, ce texte peut susciter le débat. Stéphane Le Rudulier espère que sa loi sera mise en place pour les prochaines élections.

Pour rappel, le second tour des élections législatives se tiendra ce dimanche 7 juillet.

Découvrez les résultats des élections législatives dans votre commune ici