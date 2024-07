Élections législatives 2024 : Aya Nakamura appelle à voter «contre le seul extrême»

Aya Nakamura, la chanteuse franco-malienne, a appelé ce mardi 2 juillet à «tous aller voter, et contre le seul extrême à condamner» sur ses réseaux sociaux, faisant référence au Rassemblement national arrivé en tête du premier tour des élections législatives.

Un appel clair. La star franco-malienne Aya Nakamura, chanteuse francophone la plus écoutée dans le monde, a appelé mardi à «tous aller voter, et contre le seul extrême à condamner», sur ses réseaux sociaux.

«Je suis bien placé (sic) pour comprendre et savoir la place du racisme dans notre pays. C'est les mêmes qui ont le seum (la rage, ndlr) quand on brille car on a pas fini de briller», a déclaré la chanteuse sur X.

Une position qui nécessite de «prendre la parole»

Aya Nakamura avait été victime mi-mars d'attaques de l'extrême droite quand certains médias avait suggéré que l'intéressée chante à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques (26 juillet-11 août), avec la possibilité d'y reprendre Edith Piaf. Un groupuscule d'ultradroite avait alors posté sur les réseaux sociaux une photo d'une banderole tendue par une dizaine de ses membres sur les bords de Seine proclamant : «Y'a pas moyen Aya, ici c'est Paris, pas le marché de Bamako !».

«Je deviens un sujet d'état numéro 1» et c'est ça «qui vous fait mal», avait alors réagi la star sur ses réseaux, avant de conclure : «je vous dois quoi en vrai? Kedal». A noter que sa participation à cette cérémonie n'a toujours pas été confirmée. Depuis quelques jours, on lui reprochait sur les réseaux sociaux de ne pas donner sa position après le raz de marée du Rassemblement national (RN) aux élections européennes et au premier tour des législatives.

«Et oui je suis discrète sur ces sujets, desfois on se sent pas pertinents et assez légitime pour parler et dire les bonnes choses sur des terrains qu’on maitrise ap (sic)», a-t-elle poursuivi ce mardi.

«Ca ne veut pas dire qu'on a pas d'avis hein. Maintenant je comprends que ma position d'artiste nécessite que je prenne la parole, car c'est un moment important pour nous toutes et tous», a-t-elle développé. «Donc dimanche on va tous aller voter, et contre le seul extreme a (sic) condamner car il n'y en a qu'un», a conclu la chanteuse.